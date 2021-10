Kate odwiedziła fryzjera i poprosiła go o wycieniowanie i podcięcie włosów. Nigdy wcześniej nie korzystała z jego usług, ale w sieci znalazła sporo pochlebnych recenzji i opinie zadowolonych klientek:

​Makijaż bohaterki “Squid Game" hitem TikToka - Wybrałam salon, który miał wiele dobrych recenzji. Jedyne, czego nie zrobiłam, to zbadanie konkretnego stylisty, który zajął się moimi włosami. Dostałam lekcję i teraz zawsze będę to robić - mówi dziś Kate.



Gdy Kate zeszła z fotela, nie mogła ukryć zdziwienia - efekt tej metamorfozy pozostawiał bowiem wiele do życzenia. Kate wyjaśniła, że fryzjer zawinął przednie części jej włosów, ale reszta pozostała prosta i postrzępiona!

- To wszystko wyglądało dziwnie już kiedy tam siedziałam, pomyślałam jednak, że to może sposób stylizacji, ponieważ nigdy wcześniej nie ścinałam włosów w ten sposób – wyjaśniła na Tik Toku.



Przez pierwsze cztery dni fryzura wyglądała jeszcze w miarę nieźle, ale gdy Kate umyła włosy i spojrzała w lustro wiedziała już, że jej kolejnym krokiem będzie ponowna wizyta w salonie.





Gdy fryzjer zepsuł jej fryzurę, wróciła po poprawki. Efekt wbił ją w fotel!

Kate wróciła do fryzjera i poprosiła o poprawki. Stylista zgodził się poprawić cięcie, a Kate nie musiała już płacić za usługę. Niestety, gdy kobieta wróciła do domu i stanęła przed lustrem, zrozumiała, że poprawki niewiele dały. Zrezygnowana postanowiła podzielić się swoją historią na TikToku i spytać o zdanie fanów.

Większość obserwatorów przyznała, że fryzura wygląda fatalnie i wymaga kolejnych poprawek, część nie rozumiała dlaczego Kate oddała włosy ponownie w ręce stylisty, który już raz zawalił sprawę. Pojawiły się również głosy, że to "tylko włosy", a Kate swoim opanowaniem i wyrozumiałym podejściem do sprawy tylko udowodniła jak uroczą jest osobą. Co myślicie o jej reakcji?

