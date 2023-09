Gdy pan młody uciekł, panna młoda wyszła za jego ojca. Nie do wiary!

Dodatkowe 230 zł do emerytury. Na pieniądze mogą liczyć wybrani seniorzy. Nie wypłaci ich ZUS

Dla pewnej Indonezyjki 29 sierpnia miał być dniem wielkiego szczęścia, ale przyniósł jej duże rozczarowanie. S.A. - jak tytułują ją indonezyjskie media, miała wyjść za mąż za swojego wieloletniego partnera. Nieoczekiwanie jednak jej luby, Isra, zniknął bez słowa tuż przed ślubem. Wyglądało na to, że ceremonia zostanie odwołana, co byłoby dużym rozczarowaniem zarówno dla rodziny ze strony panny młodej, jak i pana młodego, jako że na organizację uroczystości wydano dużo pieniędzy - 25 mln rupii indonezyjskich (ok. 7 tys. zł) i poświęcono też sporo energii na uregulowanie kwestii posagu.

Jak donosi serwis Oddity Central, sytuację postanowił ratować ojciec pana młodego, oferując, że to on poślubi dziewczynę. Nie spotkało się to ze sprzeciwem i ślub się odbył. Nagranie z uroczystości stało się viralem w indonezyjskich mediach.

Kontrowersyjne śluby w Indonezji. Nastolatek poślubił kobietę po 40-stce!

Zdjęcie Kontrowersyjne śluby w Indonezji nie są niczym dziwnym. Duża różnica wieku czy zamiana pana młodego na ostatnią chwilę nie są w tym kraju problemem / 123RF/PICSEL

Ostatnimi czasy w Indonezji jest zadziwiająco dużo budzących kontrowersje ślubów. Prykładem niech będzie koniec lipca, kiedy to 16-letni Kevin ożenił się z 41-letnią Marianą, właścicielką sieci sklepów spożywczych. Na to małżeństwo nalegała matka chłopaka, która jest przyjaciółką panny młodej i chciała pocieszyć ją po nieudanych zaręczynach. Z kolei w połowie lipca w Dżakarcie doszło do "ślubu" między dwoma psami rasy Alaskan malamute.

"Młodą parę" pobłogosławił katolicki ksiądz, co spotkało się z oburzeniem w Indonezji. Niewiele mniejsze kontrowersje wywołało to, że czworonogi ubrane były w indonezyjskie stroje ludowe.