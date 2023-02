Organizacja wesela wiąże się z coraz większym wydatkiem. W zależności od ilości gości koszt jednego dnia zabawy to niekiedy setki tysięcy złotych. Młodzi niejednokrotnie więc starają się ograniczać ilość zaproszonych lub rezygnują z dodatkowych atrakcji.

Jak się jednak okazuje, organizacja ślubu i wesela z ograniczonym budżetem nie jest niczym skomplikowanym. Jednocześnie chęć zaoszczędzenia pieniędzy nie musi liczyć się z rezygnacją z wystawnej uroczystości. Jak tego dokonać?

Ile za talerzyk na wesele 2023?

Jak wylicza Radio Eska, cena za talerzyk w 2023 roku to koszt od około 200 do 400 złotych. Organizacja wesela na sto osób uszczupli więc budżet młodych małżonków o około 20 do 40 tys. złotych. Do tego doliczyć należy wszelkie inne usługi - kamerzystę, fotografa, fryzjera, makijażystkę czy florystkę. Jak zaoszczędzić pieniądze? Jak się okazuje, jest to możliwe.

W studiu "Dzień dobry TVN" pojawiły się trzy młode mężatki, które opowiedziały o swoich przyjęciach weselnych. Kobiety udowodniły, że organizacja wesela na 70 osób może zamknąć się w kwocie 20 - 30 tys. złotych.

"Najwięcej zaoszczędziliśmy na kwiatach. Do wystroju nie braliśmy kwiaciarni, tylko osobę prywatną. Kupiłam suknię z drugiej ręki, bardzo mi odpowiadała, była idealna. Braliśmy tylko DJa, który dodatkowo grał na akordeonie, co było fajnym rozwiązaniem dla starszych osób" - tłumaczyła panna młoda, której udało się zorganizować wesele za 35 tys. złotych.

Kolejna z kobiet organizowała swój ślub we Włoszech. Za uroczystość, na której pojawiło się 70 osób zapłaciła 20 tys. złotych. "Nasza opcja to był ślub w stylu garden party, cocktail party. Trwało to 4 godziny. Było trochę krzeseł, trochę kocyków i cała rodzina mogła rozmawiać. Przekąski były w formie bufetu. Nie było żadnych tańców, nie było żadnych zabaw, ale mimo wszystko było bardzo autentycznie. Oszczędziliśmy najwięcej na tym, że ślub był w tygodniu, w czwartek. Kwiaty były suszone i było ich niewiele. Wszystko było z drugiej ręki, łącznie z moją suknią" - wyjaśniła.

Trzecia z panien młodych postawiła na uroczystość w górach, która kosztowała 16 tys. złotych. - "Wszystkiego szukaliśmy w Internecie. Część rzeczy wykonaliśmy sami, ja na przykład uparłam się na to, że sama wykonam dekoracje. Nasze obrączki były wykonane przez lokalnego jubilera ze złota, które przekazała nam teściowa. One nic nas nie kosztowały" - tłumaczyła.

Jak oszczędnie zorganizować wesele?

Chcąc uniknąć dodatkowych kosztów organizacji wesela warto zastosować się do kilku wskazówek.

Termin wesela . Zdecydujmy się na ten poza sezonem, a jeśli to możliwe - w tygodniu. Cena będzie niższa nawet o 20 proc.

. Zdecydujmy się na ten poza sezonem, a jeśli to możliwe - w tygodniu. Cena będzie niższa nawet o 20 proc. Suknia i garnitur . Postawmy na te z drugiej ręki. Wciąż mogą być wymarzoną ślubną garderobą.

. Postawmy na te z drugiej ręki. Wciąż mogą być wymarzoną ślubną garderobą. Poprawiny . Chcąc ograniczyć koszty warto zrezygnować z ich organizacji.

. Chcąc ograniczyć koszty warto zrezygnować z ich organizacji. Dekoracje . Zdecydujmy się na tańsze zamienniki lub wykonajmy je samodzielnie.

. Zdecydujmy się na tańsze zamienniki lub wykonajmy je samodzielnie. Usługodawcy. Dobrze przemyślmy efekt, jaki chcemy osiągnąć. Zrezygnujmy z kamerzysty na rzecz fotografa lub wybierzmy taką firmę, która spełni oba te zadania.

