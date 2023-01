Higiena seniorów

Porady Co miesiąc inna emerytura. Kalendarz wypłat seniora! Nie da się ukryć, że dość często u seniorów higiena schodzi na drugi plan. Jest zaniedbywana, a to prowadzi do nieprzyjemnego zapachu i chorób skóry. Chociaż wydaje się, że kąpiel bądź wzięcie prysznica jest prostym zadaniem, to u osób starszych wymaga sporego nakładu energii.

Oczywiście nie każdy senior boryka się ze schorzeniami, które sprawiają, że staje się niesprawny ruchowo. Niektórzy nadal dbają o aktywność fizyczną i codzienne czynności nie sprawiają im problemu. Najwięcej trudności mają osoby, które wymagają stałej opieki i nie są samodzielne. W trosce o ich komfort i zdrowie należy pomóc im zadbać o higienę.

Zdarza się, że wystarczy jedynie przygotować niezbędne rzeczy takie jak kosmetyki do kąpieli, ręczniki, szlafrok oraz piżamę, ale często niezbędna jest również pomoc w dalszych czynnościach.

Zdjęcie Pomagając osobom starszym, warto zwracać uwagę na ich włosy, przycinać je i odpowiednio układać / 123RF/PICSEL

Jak pomóc osobom starszym zadbać o higienę?

Higiena osoby starszej, która leży w łóżku, różni się od tej, która porusza się za pomocą balkonika, bądź wózka lub jest sprawna, ale potrzebuje wsparcia i asekuracji. Oprócz ograniczeń ruchowych dość często zadbanie o prawidłową higienę uniemożliwia m.in. demencja, choroba Alzheimera oraz Parkinsona, a także bóle kończyn i stawów.

Oprócz tego pojawiają się stany lękowe, a nawet depresja. To również nie pomaga i staje się powodem zaniedbywania higieny przez seniora. Brak motywacji i apatia nie pozwalają na wstanie z łóżka. W takich sytuacjach niezbędna jest rozmowa z bliską osobą o jej problemach, zaoferowanie pomocy i wsparcie w tych trudnych chwilach.

Łazienka seniora powinna być wyposażona w przedmioty, które zapewnią mu bezpieczeństwo. Niezbędne są przede wszystkim maty antypoślizgowe, uchwyty oraz plastikowe krzesełko w wannie bądź brodziku. Wszystko po to, by uniknąć niebezpiecznych dla zdrowia i życia upadków i poślizgnięć.

Konieczne jest nie tylko zadbanie o dokładne mycie ciała, ale także jamy ustnej oraz włosów. Ważne jest również czyszczenie i obcinanie paznokci. W przypadku seniorów, którzy większość czasu spędzają w łóżku, istotne jest zapobieganie odleżynom oraz podrażnieniom.

Poza tym nie można zapominać o pomaganiu w robieniu prania, zmianie ubrań oraz pościeli. Młodym osobom te podstawowe czynności nie sprawiają problemu. Starszym natomiast przysparzają niemałych kłopotów. W pewnym wieku codzienność staje się znacznie trudniejsza, niż mogłoby się wydawać. Warto więc zadbać o komfort bliskiej osoby i poprawić jakość jej życia.

Zdjęcie W trosce o komfort i zdrowie należy pomagać seniorom dbać o higienę / 123RF/PICSEL

Porady dotyczące higieny seniorów

Pomagając osobom starszym dbać o higienę, trzeba mieć na uwadze nie tylko ich bezpieczeństwo, ale także komfort. Odpowiednia temperatura w łazience i ciepły szlafrok to niezbędne elementy, które sprawią, że kąpiel nie będzie kojarzyła się z czymś nieprzyjemnym. Wszystko przez to, że seniorzy zupełnie inaczej odczuwają chłód i robi się im zimno znacznie szybciej niż młodym osobom.

Nie można zapomnieć o odpowiednich żelach i płynach do kąpieli. Konieczne jest stosowanie kosmetyków, które delikatnie wpływają na skórę, nie podrażniają i nie przesuszają jej. Poza tym, jeśli senior nie ma ochoty na codzienne branie prysznica, to nie warto go do tego zmuszać.

Z pomocą przychodzą produkty do przemywania ciała na sucho oraz nawilżane chusteczki. Ważne jest jednak dbanie o jamę ustną, mycie zębów i języka. Wszystko przez możliwość występowania, chociażby owrzodzeń spowodowanych różnego rodzaju chorobami. Należy pamiętać, by odbywało się to w sposób delikatny i niepowodujący dodatkowych podrażnień.

Na tym jednak nie koniec. Jak już wcześniej wspomniano, osoby starsze często tracą pogodę ducha, nie mają motywacji. Można jednak pomóc im odzyskać dawną radość z życia. Wbrew pozorom wystarczy zadbać o ich wygląd. Panie niezależnie od wieku uwielbiają dbać o włosy, regularnie odwiedzać fryzjerów i eksperymentować z fryzurami.

Warto więc zadbać o włosy mamy, babci lub cioci i samodzielnie je podciąć oraz ułożyć. Dobrym pomysłem jest również zaproszenie specjalisty do domu. Podobnie jest w przypadku panów. Regularne strzyżenie i golenie pozytywnie wpływa na ich samopoczucie i jest ważnym elementem higieny.

***