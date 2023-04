Wielkanoc coraz bliżej, a my z niecierpliwością sprawdzamy prognozę pogody, licząc na dobre wieści. Obecnie pogoda nas nie rozpieszcza, a po tegorocznej wiośnie możemy spodziewać się absolutnie wszystkiego. Niestety długoterminowe prognozy pogody często ulegają zmianie, a synoptycy nie są jeszcze w stanie udzielić nam jednoznacznej odpowiedzi, czy tegoroczna Wielkanoc będzie słoneczna.

Z tego powodu o zdanie zapytano słynnego polskiego jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego. Jeszcze do niedawna zajmował się on odnajdywaniem zaginionych osób, jednak obecnie zajmuje się przepowiadaniem przyszłości. Swoimi wizjami dzieli się na platformie YouTube. W ostatnim czasie nie są one szczególnie pozytywne i dotyczą przede wszystkim kryzysów, wojen i chorób.

Jaka będzie pogoda na Wielkanoc?

Jasnowidz z Człuchowa przepowiedział, że tegoroczne święta wielkanocne będą szare, a na wiosnę będziemy musieli poczekać jeszcze kilka dni. W rozmowie z reporterem "Super Expressu" przewidział:

W święta będzie taki przewiew zimowy. Gdyby Wielkanoc była dwa dni później, to pogoda byłaby super. Podczas świąt nie będzie zimno, nie będzie jednak też tak ciepło, jak byśmy chcieli. Pogoda będzie taka, jaka powinna być w te święta. Nastąpi przesilenie. Po świętach nadejdzie wiosna. W święta będzie szaro.

Jego wizję potwierdzają wstępne przewidywania synoptyków. Zgodnie z zapowiedziami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, mimo że średnia temperatura w całym kraju powinna mieścić się w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020, miesięczna suma opadów będzie powyżej normy. W święta będzie przeważać deszczowa pogoda, jednak możemy spodziewać się nieco wyższej temperatury powietrza niż na początku tygodnia. W niedzielę temperatura maksymalna będzie zbliżać się lub nieznacznie przekraczać 10 stopni Celsjusza.

Nowa wizja Krzysztofa Jackowskiego. Jaka będzie wiosna 2023?

Krzysztof Jackowski zapowiedział, że cały rok będzie deszczowy, jednak nie oznacza to, że wiosna będzie nieładna. Zapytany o pogodę na wiosnę, podzielił się kolejną przepowiednią, która niestety nie napawa nas optymizmem.

Mam takie wrażenie, że bardzo niedobre rzeczy finansowo będą się działy w Polsce. Wiosnę przysłonią nam duże problemy wielkich tąpnięć. Mogą one mieć związek z tąpnięciami na świecie, ale wszyscy będziemy o tym mówili, nie dostrzegając prawie, że jest wiosna. twierdzi Jackowski.

