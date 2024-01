Spis treści: 01 Ile średnio zarabia się w Polsce? GUS opublikował nowe dane

02 W tych miastach zarabia się najwięcej. Niespodziewany lider rankingu

03 Gdzie w Polsce zarabia się najmniej? Niemal 5 tysięcy złotych różnicy

Ile średnio zarabia się w Polsce? GUS opublikował nowe dane

Niedawno GUS opublikował dane dotyczące średnich zarobków w polskich miastach. Obliczane są one jako stosunek ogólnej sumy wynagrodzeń brutto i honorariów wypłaconych w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 9 osób, do przeciętnej liczby zatrudnionych osób w danym okresie.

Z danych wynika, że pomiędzy najwyższą a najniższą średnią pensją w największych ośrodkach miejskich w Polsce jest ponad 3000 złotych różnicy brutto. Ten rozrzut wynika z wielu czynników, takich jak rozwój miasta, potencjał gospodarczy, koszty życia, specyfika rynku pracy, czy też dostępność ofert zatrudnienia.

Według danych GUS, przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach w listopadzie 2023 roku wynosiło 7670,19 zł brutto. To wzrost o niemal 1000 zł w porównaniu do roku 2022, gdzie średnia kształtowała się na poziomie 7444,39 zł brutto.

W tych miastach zarabia się najwięcej. Niespodziewany lider rankingu

Zaskoczeniem może być fakt, że Warszawa, nie tylko straciła pierwsze miejsce na podium, ale również spadła poza nie. Znalazła się dopiero na czwartym miejscu, ze średnim wynagrodzeniem wynoszącym 9057,69 zł brutto.

Trzecie miejsce na podium zajął Kraków. Tam średnie zarobki utrzymują się na poziomie 9239,30 zł brutto. Z kolei na drugim miejscu uplasował się Gdańsk, gdzie przeciętne wynagrodzenie sięgnęło 9310,97 zł brutto.

Nowy lider rankingu jest niemałym zaskoczeniem. Na szczycie podium stanęły Katowice, gdzie przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach wyniosło imponujące 11873,86 zł brutto.

Zdjęcie W Katowicach średnie wynagrodzenie wynosi 11873,86 zł brutto. / © Panthermedia

Gdzie w Polsce zarabia się najmniej? Niemal 5 tysięcy złotych różnicy

Co ciekawe, różnica średnich zarobków w pierwszym i ostatnim mieście rankingu wyniosła niemal 5000 złotych! Według danych GUS najgorzej w Polsce zarabia się w Białymstoku. Tam średnie wynagrodzenie ukształtowało się na poziomie 6272,01 zł brutto.

