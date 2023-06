GIS bije na alarm. W popularnym produkcie z Biedronki wykryto listerię

Życie i styl

Co jakiś czas GIS apeluje do konsumentów, by uważali na konkretne produkty w polskich sklepach, w których zostały w wyniku kontroli znalezione niebezpieczne substancje lub bakterie. Tym razem Główny Inspektorat Sanitarny wycofuje ze sklepów hamburgery, w których wykryto bakterie Listerii.

Zdjęcie GIS poinformował o skażonym bakteriami listerii produkcie w polskich sklepach / 123RF/PICSEL