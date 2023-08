Spis treści: 01 Podróżnik w czasie z Bralorne

Podróżnik w czasie z Bralorne

Zdjęcie pochodzące z Bralorne Pioneer Museum, które przedstawia otwarcie South Fork Bridge po powodzi w 1941 roku, stało się popularne w internecie ze względu na osobę widoczną na fotografii.

Tajemniczy mężczyzna nosi okulary przeciwsłoneczne, trzyma kompaktowy aparat fotograficzny i jest ubrany w sposób, który zdaje się nie pasować do modnych trendów tamtego czasu. Ze względu na te szczegóły, zdjęcie to stało się znane jako "podróżnik w czasie z Bralorne".

Choć dla wielu osób jest to dowód na istnienie podróży w czasie, wiele bardziej prawdopodobnych wyjaśnień może tłumaczyć niecodzienną prezencję mężczyzny. Chociaż jego ubranie może wyglądać na nowoczesne, większość elementów była dostępna w tamtym czasie. Okulary przeciwsłoneczne z dużymi szkłami zaczęły być popularne w latach 20-tych XX wieku, a koszulki z logo również były znane.

Wielu sugeruje, że mężczyzna trzyma współczesny aparat cyfrowy, ale może to być również mały aparat z tamtego okresu. Wysoka kompresja obrazu i niska jakość skanu mogą powodować, że pewne detale wyglądają inaczej, niż w rzeczywistości.

Dziwny mężczyzna na plaży

Zdjęcie odnalezione w książce The Great Cape Scott Story napisanej przez Lestera Raya Petersona w 1974 roku również jest często przywoływane w dyskusjach na temat potencjalnych dowodów na istnienie podróży w czasie, podobnie jak zdjęcie z Bralorne Pioneer Museum.

W tym konkretnym przypadku, zdjęcie przedstawia ludzi na plaży, ale jedna osoba wydaje się być niezwykle ubrana w porównaniu z innymi na zdjęciu. Jeden z mężczyzn nosi okulary przeciwsłoneczne i koszulkę z grafiką, które zdają się nie pasować do reszty grupy ani do epoki.



Jednak, jak w przypadku zdjęcia z Bralorne, ważne jest, aby pamiętać, że wiele detali, które wydają się anachroniczne dla współczesnych obserwatorów, może mieć zupełnie niewinne wyjaśnienie. Okulary przeciwsłoneczne, jak wcześniej wspomniano, były dostępne i popularne wcześniej w XX wieku. Podobnie, jak koszulki z grafikami i napisami.

Greta Thunberg w XIX-wiecznej kopalni

Zdjęcie, które wielu internautów uważa za przedstawienie Grety Thunberg z 1898 roku, zyskało popularność w mediach społecznościowych i prowadziło do spekulacji o teoriach spiskowych dotyczących podróży w czasie. Zdjęcie pochodzi z archiwów Uniwersytetu w Waszyngtonie i przedstawia trójkę dzieci pracujących w kopalni w Kanadzie pod koniec XIX wieku.

Jedno z dzieci na zdjęciu ma pewne podobieństwo do szwedzkiej aktywistki klimatycznej Grety Thunberg, co doprowadziło do powstania wielu teorii i żartów na temat podróży w czasie.

Jednakże, choć podobieństwo faktycznie jest uderzające, istnieje w historii mnóstwo przypadków, kiedy ludzie przypominali siebie nawzajem bez jakiegokolwiek związku rodzinnego lub innych powiązań. Genetyka i przypadkowe kombinacje cech mogą prowadzić do podobieństw w wyglądzie między ludźmi z różnych epok i miejsc.

Nie ma żadnych naukowych dowodów sugerujących, że Greta Thunberg jest podróżniczką w czasie. Zdjęcie to jest po prostu ciekawym zbiegiem okoliczności i świetnym przykładem tego, jak łatwo jest interpretować dowody w świetle popularnych narracji.

Naukowa kwerenda i żart Hawkinga

Praktycznego udowodnienia możliwości przemieszczania się po linii czasu podjęli się także poważni naukowcy. Ich celem nie było jednak sprawdzenie w praktyce teorii dotyczących takich podróży, ale odnalezienie osób, które mogły przybyć do nas z przyszłości lub tropów, które po sobie pozostawiły.

Profesor Robert J. Nemiroff i Teresa Wilson z Michigan Technological University przeprowadzili niekonwencjonalne badanie w 2014 roku, w którym poszukiwali śladów podróżników w czasie w internecie. Ich pomysł opierał się na założeniu, że jeśli podróżnicy w czasie istnieją i odwiedzili niedawną przeszłość, mogli przypadkowo lub celowo ujawnić swoją wiedzę o przyszłych wydarzeniach w mediach społecznościowych lub innych internetowych platformach.

Aby to zrobić, Nemiroff i Wilson przeszukiwali internet w poszukiwaniu konkretnych fraz i informacji, które zostałyby opublikowane przed faktycznym wystąpieniem pewnych znaczących wydarzeń. Skupili się na dwóch głównych wydarzeniach: wyborze papieża Franciszka w 2013 roku i odkryciu komety ISON w 2012 roku. Szukali wzmianek o tych wydarzeniach przed ich rzeczywistym wystąpieniem.

Ostatecznie badacze nie znaleźli żadnych przekonujących dowodów na istnienie podróżników w czasie w oparciu o ich metodologię. W ich pracy podkreślono jednak, że nawet jeśli by tacy podróżnicy istnieli, mogliby oni być bardzo ostrożni i unikać publikowania informacji, które mogłyby ich zdemaskować.

Zdjęcie Stephen Hawking cierpiał na stwardnienie zanikowe boczne / AFP

W próbę odnalezienia osób, które mogłyby przemieszczać się za pomocą wehikułu czasu włączył się również Stephen Hawking, nieżyjący już bardzo znany fizyk teoretyczny, który zorganizował "bankiet dla podróżników w czasie" w 2009 roku. Był to eksperyment myślowy, którego celem było zbadanie możliwości podróży w czasie.

Hawking wysłał zaproszenia po zakończeniu przyjęcia, aby zobaczyć, czy jakikolwiek podróżnik w czasie z przyszłości dowiedziałby się o bankiecie i zdecydowałby się na niego przyjść. Idea polegała na tym, że jeśli podróże w czasie stałyby się możliwe w przyszłości, podróżnik w czasie mógłby dowiedzieć się o tym wydarzeniu, otrzymać zaproszenie i pojawić się na bankiecie. Jednak nikt się nie pojawił.

Hawking użył tego wyniku, by podkreślić, że podróże w czasie wstecz prawdopodobnie nie są możliwe, mówiąc: "Dowodziłem, że podróże w czasie są niemożliwe, ponieważ jeszcze nie spotkałem żadnego podróżnika z przyszłości."

Oczywiście, był to żartobliwy sposób Hawkinga na zwrócenie uwagi na fascynujący temat podróży w czasie, a jednocześnie na wyrażenie jego sceptycyzmu co do możliwości takich podróży.