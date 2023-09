Spis treści: 01 Grzybobranie w Polsce

Grzybobranie w Polsce

Grzybobranie w Polsce to więcej niż tylko sezonowe hobby - dla wielu to wręcz narodowy sport. Spacery po lesie z koszykiem i nożem do obierania grzybów są tradycją przechodzącą z pokolenia na pokolenie. W weekendy rodziny, przyjaciele i sąsiedzi udają się do lasu w poszukiwaniu borowików, opieniek i innych leśnych specjałów. Wiedza o tym, które grzyby są jadalne, a które trujące, jest przekazywana jak cenna rodzinna tajemnica.

Grzybobranie jest też doskonałą okazją do zacieśnienia więzi społecznych, podziwiania piękna przyrody, a później degustacji wyśmienitych potraw, w których grzyby odgrywają główną rolę. W Polsce grzybobranie jest nie tylko ukochanym sposobem spędzania wolnego czasu, ale też elementem kulturowym, który łączy różne pokolenia.



W grzybobranie wpisany jest też niezaprzeczalnie element rywalizacji. Zwykle lubimy pochwalić się ilością znalezionych grzybów, a także umiejętnością odnajdywania miejsc, gdzie lubią rosnąć ich konkretne gatunki. Od kiedy jednak internet stał się dostępny dla każdego, łatwo też na bieżąco śledzić bicie kolejnych rekordów wagi i rozmiarów znalezionych owocników. Grzybiarze, którym dopisało szczęście, często publikują zdjęcia swoich rekordowych okazów. Oto największe z nich.

Największy borowik

Na terenie Karpackiego Parku Narodowego w zachodniej Ukrainie, niedaleko kurortu Worochta i około 200 km od granicy polskiej, odkryto gigantycznego borowika ważącego 3 kg. Zdjęcie rekordowego owocnika tego szlachetnego gatunku pojawiło się we wrześniu 2022 roku na Facebooku, gdzie zdobyło dużą liczbę polubień i komentarzy zachwyconych obserwatorów.

Kilka dni później na profilu gminy Horyniec-Zdrój można było odnaleźć fotografię kolejnego giganta. Polski rekordzista ważył jednak trochę mniej, bo 2,3 kg. Olbrzymiego borowika odnalazł pracownik horynieckiego urzędu.



Największy grzyb świata

W 2019 roku w Hiszpanii odkryto rekordowo duży owocnik grzyba wachlarzowca olbrzymiego. Znalazł go zawodowy kucharz, Sergio Martínez Valledor. Grzyb ważył aż 68,8 kg, bijąc poprzedni rekord o 23 kg. Jednak nawet tak duży okaz nie może pretendować do miana największego grzyba świata, ten bowiem odnaleziono w Stanach Zjednoczonych.

Opieńka z Malheur National Forest w Górach Błękitnych we wschodnim Oregonie uznana jest nie tylko za największy grzyb świata, ale w ogóle największy organizm na Ziemi. Jak to możliwe? Oczywiście nie chodzi o jej owocniki, ale o grzybnię, czyli splecione ze sobą nitkowate strzępki, rozwijające swoją sieć na powierzchni i w głębi podłoża. W przypadku opieńki z Oregonu jej grzybnia rozprzestrzenia się pod ziemią na ogromnym obszarze około 965 hektarów. Badacze szacują, że cały organizm waży tysiące ton.

Oregońska opieńka to jeden z najbardziej znanych przykładów superorganizmu, czyli organizmu, który składa się z wielu mniejszych jednostek funkcjonujących jako całość. Pomimo swojego ogromnego rozmiaru, genetycznie jest uznawany za jedną całość, ponieważ wszystkie jego komórki są genetycznie identyczne.