Ten jeden z najbardziej nietypowych organizmów pojawia się w polskich lasach. Leśnicy z Brzezin pokazali ostatnio w mediach społecznościowych smętosza czarnego i zaskoczyli wielu internautów. "Fuj, to jest obrzydliwe". "Wygląda jak mózg", "Już na sam widok ciarki przechodzą", "Jakby kogoś rozszarpali..." - komentowali.

- Smętosz czarny początkowo ani czarny, ani smętny. Znaleziony na pniu sosny! Po jakimś czasie zmienia się w czarną narośl i stąd ta lekko ponura nazwa. Przyznacie, że młode okazy są krwawo upiorne? - poinformowali leśnicy.

Czasem jedno śluzorośle uświadamia nam, jak złożonym ekosystemem jest las. Będąc w nim, codziennie uczymy się ciągle nowych rzeczy! Rośliny, zwierzęta, grzyby, porosty, śluzorośla.....łącznie jest ich w lasach miliony gatunków! Ten zadziwił nas swoją strukturą, konsystencją, barwą Nadleśnictwo Brzeziny, Lasy Państwowe

"Wyglądają tak, że można o nich kręcić horrory"

Smętosz czarny to organizm należący do śluzowców. Spotkamy go podczas letnich spacerów w drzewostanach sosnowych. Na korze drzew stojących widoczna jest taka "różową narośl". W początkowej fazie formowania się, może być różowa lub kremowa (żółta). Później kolor zmienia się na czarny - stąd też nazwa. Jak informują leśnicy, powierzchnia, w zależności od warunków, może być gładka i lśniąca lub chropowata i matowa. Smętosz kiedy dojrzeje, pęka, uwalniając na zewnątrz zarodniki dające początek nowym śluzowcom.

