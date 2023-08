Proboszcz zainwestował w e-tacę. Wierni mogą składać ofiary bezgotówkowo

Pogoda we wtorek - 22 sierpnia niewiele się zmienili w porównaniu do minionego poniedziałku. Wciąż obserwuje się podwyższone ciśnienie atmosferyczne, a w większości regionów naszego kraju spodziewać możemy się słońca. Sporo namiesza jednak powstający płytki niż, który zdaniem synoptyków powędruje na południową część kraju.

22 sierpnia w większości regionów Europy Wschodniej i Centralnej dominują wyże. Występują one na północy, zachodzie i w centralnej części naszego kraju. Jak zapowiadają pogodowi eksperci, już dziś powstać ma niż, który sporo namiesza - na południe Polski w godzinach popołudniowych, wieczornych oraz nocnych przyjść mają groźne zjawiska pogodowe.

Groźne zjawiska pogodowe na południu Polski. Synoptycy ostrzegają

Od kilku dni w Polsce odczuwamy prawdziwą, wakacyjną aurę - wysokie temperatury, sięgające powyżej 30 st. C dają się nam we znaki. Po Polski wciąż napływają ciepłe masy powietrza z kierunków południowych, jednak obecnie nie jest to może już powietrze zwrotnikowe, jak było do tej pory.

Nad morzem Bałtyckim doszło do niewielkiego ochłodzenia - temperatury nie wzrosną dziś powyżej 20-22 stopni Celsjusza. Odmienną sytuacje obserwuje się na południu kraju, gdzie możliwy jest dziś upał powyżej 30 st. C. W centralnej części Polski temperatury będzie ciepło, lecz termometry nie powinny wskazywać więcej aniżeli 26 stopni Celsjusza. Ponadto na terenie całego kraju wiatr będzie praktycznie niewyczuwalny, co sprawi, że dla wielu osób dzisiejsza aura może być bardzo męcząca.

Silne burze w Polsce. Wyładowania zaczną się już po południu

Ponadto jak podają prognozy pogody na wtorek możemy się burz z intensywnymi opadami - w południowej części kraju. Eksperci ostrzegają, że zjawiska, które zaczną pojawiać się już późnym popołudniem, w godzinach wieczornych lub nocnych mogą być bardzo groźne i należy zachować ostrożność. Alerty wydali m.in. na sprawą mediów społecznościowych Polscy Łowcy Burz. W poście ostrzegają przed gwałtownymi burzami, którym towarzyszyć będą intensywne opady.

We wtorek burze spodziewane są szczególnie na południu kraju, a główna aktywność burzowa przypadnie na późne popołudnie i wieczór oraz pierwszą część nocy. Warunki mogą sprzyjać rozwojowi zjawisk o gwałtowniejszym przebiegu, wraz z przejściem burz superkomórkowych. Na trasie burz wystąpią przede wszystkim ulewne opady deszczu (z najsilniejszych burz nawet 30-40 mm) oraz opady gradu, które zwłaszcza w przypadku superkomórek mogą osiągnąć 3-4 cm. czytamy na Facebooku