Higiena snu: Jak nauczyć się szybko zasypiać?

Brak snu wiąże się z poważnymi konsekwencjami. Może prowadzić m.in. do spadku libido, osłabienia odporności, depresji, demencji, a także wahania nastroju.



Higiena snu przez specjalistów jest rozumiana jako wytrenowanie mózgu w taki sposób, by sam dostrzegał, kiedy przychodzi pora snu. Dzięki temu będzie przechodzić w fazę uśpienia.

Zadbaj o odpowiednie warunki

Pierwszą i najważniejszą zasadą dobrego snu jest zapewnienie odpowiedniej temperatury pomieszczenia, w którym przebywamy. Uznaje się, że najlepsza temperatura waha się od 15 do 20 °C.



Wypracuj utarty schemat

Istotne jest również przyzwyczajenie mózgu do pewnych wieczornych czynności, które go zdecydowanie wyciszą. Może to być medytacja, rozciąganie lub czytanie książki. Ważne jest również ustalenie pory codziennego zasypiania oraz wstawania.



Zrezygnuj ze światła

Senność odczuwamy w momencie, gdy w naszym organizmie występuje wysoki poziom melatoniny. Jej wydzielanie rozpoczyna się po zmroku, ale może być zaburzone przez światło.



Dlatego też istotne jest wyłączenie wszelkich świateł, a także zrezygnowanie z korzystania z telefonu lub laptopa przed snem.



Odstaw kofeinę

Spokojnie, nie musisz z niej rezygnować całkowicie. Dla wielu z nas rozpoczynanie dnia od filiżanki ulubionej kawy jest swego rodzaju rytuałem. Kofeiny nie należy spożywać przez sześć godzin przed snem. Pamiętajmy, że herbata również pobudza.





Uznaje się, że ilość snu, której potrzebujemy, jest uzależniona od naszego wieku. Niemowlęta śpią od 12 do 16 godzin. Dokładnie takiej ilości snu potrzebują.



Wraz z wiekiem ten czas się skraca o kilka godzin. Dzieci w wieku przedszkolnym śpią już do 13 godzin, a nastolatki o trzy godziny mniej. Inaczej to wygląda w przypadku osób dorosłych, u których odpowiednia ilość snu wynosi siedem godzin.



