W ubiegłym roku przeciętny 19-letni Holender mierzył 182,9 cm, Holenderka 169,3 cm. To oznacza, że są niżsi od starszego pokolenia. Jak bowiem podają urzędnicy Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Holendrzy urodzeni w 1980 roku są średnio o 1 cm wyżsi, a Holenderki z tego samego rocznika o 1,4 cm wyższe.

Holendrzy są coraz niżsi

Urzędnicy CBS jako jedną z przyczyn tego "kurczenia się" Holendrów wskazują, że coraz więcej obywateli to potomkowie imigrantów pochodzących z nacji o nieco mniejszym wzroście. Jak wskazują analitycy, "spadek wzrostu jest widoczny również w pokoleniach, w których oboje rodzice urodzili się w Holandii, oraz w pokoleniach, w których wszyscy czterej dziadkowie urodzili się w Holandii".

Dlaczego Holendrzy się "kurczą"?

Swoje teorie na ten temat ma dr Gert Stulp z Wydziału Nauk Behawioralnych i Społecznych Uniwersytetu w Groningen. Jak stwierdził w rozmowie z "The Guardian", są to jedynie spekulacje, które wymagają potwierdzenia w badaniach naukowych. Jego zdaniem wpływ na obniżenie średniego wzrostu mieszkańców Holandii mógł mieć kryzys gospodarczy w 2007 roku.

Być może kryzys finansowy sprawił, że niektóre dzieci dorastały w gorszych warunkach niż we wcześniejszych latach. A może nastąpił wzrost nierówności społecznych, które, jak wiemy, wpływają na przeciętny wzrost sugerował naukowiec.

Kolejną przyczyną, na którą wskazuje dr Stulp, może być też zmiana nawyków żywieniowych. "Być może diety w ostatnich latach zawierały mniej składników odżywczych ważnych dla wzrostu. Uważa się, że jest to powód, dla którego Amerykanie się kurczą: gorsza dieta, obfitująca w większą liczbę kalorii, ale mniejszą ilość składników odżywczych. Innym powodem może być wykluczenie lub pomijanie w diecie produktów pochodzenia zwierzęcego, ale tu znów nie mamy na to dowodów" - dodał.

Co ciekawe, istnieją wyraźne różnice we wzroście między mieszkańcami północy i południa Holandii. Mężczyźni z północy są średnio o 3 do 3,5 cm wyżsi niż mieszkańcy południa. Podobnie jest z kobietami - te z północnych regionów są średnio o około 3 cm wyższe niż mieszkanki południa kraju.

"Wyższość" Holendrów nad innymi nacjami potwierdza tegoroczne zestawienie World Population Review. Za nimi w pierwszej dziesiątce "gigantów" są mieszkańcy Czarnogóry, Danii, Norwegii, Serbii, Niemiec, Chorwacji, Czech, Słowenii i Luksemburga. Polska znajduje się w pierwszej 20 zestawienia. Jak wynika z rankingu średni wzrost mężczyzn w naszym kraju wynosi ponad 1,78 cm, w przypadku kobiet nieco ponad 1,65 cm.

Wśród dziesięciu najniższych nacji w World Population Review znależli się mieszkańcy Indonezji, Boliwii, Filipin, Wietnamu, Kambodży, Nepalu, Ekwadoru, Sri Lanki, Nigerii i Peru.

Zdjęcie W ubiegłym roku przeciętny 19-letni Holender mierzył 182,9 cm, Holenderka 169,3 cm / 123RF/PICSEL

***

