IMGW ostrzega przed silnym wiatrem

IMGW - PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego informuje, że "w czwartek pozatropikalny cyklon Kirk, który powstał w atlantyckiej kuźni pogody, zahaczy o terytorium Polski. Możliwy silny wiatr w górach, na zachodzie, Pomorzu i nad Bałtykiem".

Ja wynika z najnowszej prognozy pogody - w środę czeka nas duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna od 16 st. C miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich, około 18 st. C w centrum do 23 st. C na południowym wschodzie kraju - wskazują specjaliści z IMGW.

Porywy wiatru w rejonach podgórskich początkowo do 70 km/h, później do 60 km/h, a wysoko w Tatrach porywy do 100 km/h, w Sudetach do 85 km/h, natomiast w Bieszczadach do 80 km/h. Niewykluczone, że w nocy ze środy na czwartek wiatr przybierze na sile - wysoko w Bieszczadach porywy wiatru do 120 km/h, w Tatrach do 110 km/h.

W czwartek na północy Polski duże zachmurzenie, a w pozostałej części kraju małe i umiarkowane. Na północy i zachodzie wiatr może osiągać do 90 km/h, w górach halny, a na Wybrzeżu porywy do 100 km/h. Wszystko wskazuje na to, że na Bałtyku wystąpi sztorm.

IMGW ostrzega i przypomina, że porywy wiatru o prędkości do 85 km/h stanowią duże zagrożenie.

"Możliwe skutki to połamane gałęzie drzew, wyrwane drzewa z korzeniami, a w konsekwencji zerwane sieci trakcyjne, linie energetyczne, powalone słupy transformatorów, przerwy w dostawie prądu. Możliwe jest zrywanie dachów z budynków. Mocne, boczne podmuchy wiatru mogą przesuwać poruszające się po drogach pojazdy. Szczególnie uważać powinni kierowcy ciężarówek" - czytamy w komunikacie IMGW.

Specjaliści z IMGW apelują również o zachowanie najwyższej ostrożności. "Warto uprzątnąć z balkonów, tarasów i posesji przedmioty, które mogą zostać porwane przez silny wiatr. Naładuj telefon komórkowy i rozważ pozostanie w budynku, kiedy wiatr jest szczególnie silny. Zadbaj o osoby starsze, dzieci i zwierzęta. Zamknij drzwi i okna" - wskazuje IMGW.

Huragan Kirk uderzył już w Wyspy Brytyjskie 123RF/PICSEL

Paraliż komunikacyjny na Wyspach Brytyjskich

Huragan Kirk dał już o sobie znać na Wyspach Brytyjskich, gdzie ulewne przyczyniają się do ogromnych problemów komunikacyjnych, zarówno na lądzie, jak i na wodzie, o czym informuje Radio Zet.

"Najtrudniejsza sytuacja panuje w Walii i południowo-zachodniej Anglii. Ulewne deszcze uniemożliwiają podróże autem, odwołane są autokary, z powodu silnego wiatru nie kursują promy. (...) Huragan przynosi ze sobą również chłodniejsze powietrze, temperatury w ciągu najbliższych kilku dni na Wyspach spadną do zera, w Szkocji spadnie pierwszy śnieg" - relacjonuje z Londynu reporterka Radia ZET Anna Rączkowska.

