Oszuści podszywają się pod sieć Ikea

O kolejnym oszustwie poinformowali specjaliści z CyberRescue. Tym razem oszuści zastawili pułapkę na internautów. Na Facebooku umieścili post z informacją o konkursie, w którym można wygrać bon o wartości 2 tys. zł. Podszywają się pod sieć sklepów Ikea i tym kuszą potencjalne ofiary.

Czytaj również: Otrzymałeś SMS z tego numeru? Nie reaguj! To kolejny sposób oszustów

Na czym polega oszustwo?

Aby wziąć udział w konkursie, trzeba najpierw wypełnić specjalny formularz. Link do niego znajduje się w poście. Jak zauważają specjaliści, już na tym etapie oszuści będą próbować przejąć prywatne dane internautów.

Reklama

- Wszystkie Twoje wrażliwe dane, podane na www, zostają na zawsze w rękach przestępców. Wpisując swój email, nr telefonu, fundujesz sobie tony nowego spamu i phishingu - tłumaczy CyberRescue.



Nie pierwszy raz oszuści podszywają się pod Ikea

Oszuści próbują różnych metod, aby osiągnąć cel. Często wybierają do tego popularne marki. Ikea już w 2020 roku informowała o tym, że ktoś wykorzystuje wizerunek marki. Ostrzegała przed oszustami, którzy próbowali zachęcić do udziału w loteriach czy ankietach.

"W związku z docierającymi do nas informacjami o wykorzystywaniu marki IKEA w próbach wyłudzenia danych osobowych lub innych form oszustwa, polegających m.in. na nakłonieniu do wysyłki wiadomości SMS Premium lub udziału w loteriach, ankietach i innych formach konkursowych, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, w przypadku otrzymania wiadomości za pośrednictwem e-mail lub portali społecznościowych, informującej o możliwości wygrania/otrzymania kuponów lub innych nagród związanych z IKEA" - mogliśmy przeczytać w komunikacie sieci w 2020 r.

Sprawdź: Tak działają oszuści na Vinted!

Phishing - sprawca wprowadza ofiary w błąd i wyłudza dane osobowe lub finansowe

Jak podkreśla policja, oszustwa internetowe stanowią przeważającą grupę przestępstw, która w bardzo szybkim tempie się rozwija i ewoluuje w coraz bardziej złożone formy. Pojawiają się różne metody działania. Jedną z nich jest phishing. Na czym polega?

Zdjęcie Nie daj się oszukać - nie klikaj w linki / 123RF/PICSEL

Sprawca, posługując się ogólnie dostępnymi usługami internetowymi, aby wprowadzić ofiary w błąd i wyłudzić wrażliwe danych osobowych lub finansowych, tj. numer karty kredytowej, hasła, loginy, numery PIN.

- Dane, które pozwalają przejąć posiadane pieniądze, lub przejąć wirtualną tożsamość, co pośrednio może prowadzić też do utraty pieniędzy, a także może narazić ofiarę na utratę dobrego imienia, itp. - tłumaczy policja.

Często ofiary dostają wiadomość e-mail, w której mowa jest o tyn, aby się zalogować i potwierdzić dane bankowe, dane do konta e-mail, itd. Sprawcy tworzą fałszywe maile, które do złudzenia przypominają oficjalne wiadomości od różnych organizacji i instytucji, takich jak banki, towarzystwa ubezpieczeniowe czy znane marki. Wykorzystują przy tym logo organizacji, instytucji czy podmiotu oraz imitują styl i szatę graficzną jej korespondencji. Wszystko po to, aby zmylić ofiary. Wiadomość zwykle sugeruje użytkownikowi, aby kliknął odsyłacz w celu wprowadzenia swoich informacji osobistych.

- Po wejściu we wskazany link, nawet bez wprowadzania swoich danych, następuje zainstalowanie na komputerze użytkownika złośliwego oprogramowania, wykonującego funkcje zdefiniowane przez sprawców ("koń trojański") - podkreśla policja.

Nie daj się oszukać - nie klikaj w linki. Jeżeli masz wątpliwości co do autentyczności wiadomość, sprawdź ją na oficjalnej stronie firmy, wpisując jej adres w wyszukiwarce, nigdy za pomocą linku podanego w otrzymanej wiadomości!





***