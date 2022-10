Ile kosztuje ładowanie smartfona? Większość Polaków nie ma pojęcia

Z roku na rok ceny prądu coraz bardziej odbijają się na portfelach Polaków. W dobie XXI wieku telefony komórkowe to urządzenia, z którymi się nie rozstajemy. Praca i codzienne obowiązki zmuszają nas niekiedy, aby być w zasięgu smartfona przez całą dobę. To z kolei skutkuje większą częstotliwością podpinania go pod ładowarkę, której czasami nawet nie wyjmujemy z gniazdka. Ile pieniędzy jesteśmy zmuszeni zapłacić za naładowanie telefonu w 2022 roku i od czego zależy mniejsze lub większe zużycie energii? Oto najnowsze dane.

Ile kosztuje prąd w 2022 roku?

Jak podaje portal rachuneo.pl, jedna kWh (kilowatogodzina) prądu kosztuje aktualnie 0,72 - 0,80 zł, a różni się w zależności od regionu Polski. W 2021 r. było to 0,69 - 0,78 zł, w 2020 0,64 - 0,73 zł, a w 2019 0,57 - 0,65 zł. Oznacza to, że cena za prąd od 2019 roku wzrosła o około 27 proc. Stawki te odnoszą się do całej Polski i taryfy G11, uwzględniają również koszt dostarczenia prądu i zużywanej energii. Różnica w stawkach jest drastyczna.

Podwyżki cen odczują nie tylko właściciele przedsiębiorstw, ale również zwykłe osoby, na co dzień korzystające z podstawowych sprzętów gospodarstwa domowego.

Zobacz też: Czy ładowarka pobiera prąd, gdy naładuje telefon do 100 procent? Ten błąd sporo kosztuje

Jak sprawdzić pobór prądu i koszt działania sprzętów domowych?

Aby sprawdzić, ile pieniędzy wyniesie użytkowanie sprzętów domowych, a tym samym wiedzieć, gdzie szukać oszczędności, należy przygotować kilka danych, które będą potrzebne do obliczeń. Przede wszystkim należy zaobserwować i zapisać, ile czasu pracują poszczególne urządzenia. Potem trzeba sprawdzić moc każdego sprzętu podaną w watach (W). To bardzo istotne, ponieważ urządzenia znajdujące się w domach zużywają różną ilość energii elektrycznej. Niektóre są bardziej energooszczędne, inne mniej.

Gdzie znaleźć moc urządzenia? Taka informacja jest podawana często w instrukcji, z pewnością znajduje się też na tabliczce znamionowej sprzętu.

Na fakturze za prąd, którą otrzymaliśmy od dostawcy prądu, należy następnie sprawdzić, jaka jest cena za 1 kWh. Trzeba także zwrócić uwagę na to, czy posiadamy stałą stawkę za prąd (taryfa G11), czy też różni się ona w zależności od konkretnych godzin.

Aby wykonać obliczenia, należy pomnożyć moc wybranego urządzenia przez czas jego pracy. Wynik trzeba następnie podzielić przez tysiąc, żeby uzyskać wartość w kWh. Na koniec wystarczy tylko pomnożyć tę wartość i cenę 1 kWh z faktury za prąd.

Czytaj także: Oni zapłacą mniej za prąd. Wskazano trzy konkretne grupy

Zdjęcie Nowe modele smartfonów nie pobierają zbyt dużych ilości prądu / 123RF/PICSEL

Ile kosztuje naładowanie smartfona w 2022 roku?

Wiele osób interesuje ile obecnie zapłacą za naładowanie telefonu - biorąc pod uwagę, że smartfony są w użytkowaniu przez całą dobę, a ładowanie w starszym modelach trzeba wykonywać minimum raz na dobę.

Na szczęście najnowsze telefony komórkowe generują mniejsze koszty niż inne urządzenia. Mają pojemniejsze baterie, których nie trzeba ładować aż tak często. Zależy to oczywiście również od intensywności ich użytkowania. Jeśli przyjmiemy, że codziennie podłączamy telefon do ładowania na 1 godzinę, to będzie on pobierał około 6,8 W. A tak będą wówczas przedstawiać się koszty ładowania telefonu:

Dzienne zużycie energii elektrycznej: 0,0068 kWh

Koszt dzienny: 0,0046 zł

Roczne zużycie energii elektrycznej: 2,48 kWh

Koszt roczny: 1,68 zł*

*źródło: PGNiG



Czytaj również: Oto cała prawda o odłączeniu ładowarki od gniazdka. Możesz się zdziwić



Czy można ładować telefon przez całą noc?

Zdjęcie Przed pójściem nocą do łóżka albo rano przed wyjściem do pracy sprawdź cały dom i powyłączaj urządzenia albo odłącz je od gniazdek / 123RF/PICSEL

Nie poleca się pozostawiania telefonu przy ładowarce przez całą noc. Powoduje to bowiem tzw. "stres baterii" akumulator jest cały czas po napięcie. Co prawda, gdy osiągnie poziom 100 proc. naładowania, system odcina zasilanie, ale po chwili, gdy bateria nieco się rozładuje - znów zaczyna ładować. Na szczęście dzisiejsze telefony są tyle inteligentne, że potrafią odpowiednio zarządzać energią. Efektem ubocznym będzie niestety wydzielanie ciepła, które w większych dawkach i częstotliwości jest niezdrowe dla akumulatora.

Na ile procent ładować telefon?

Nowoczesne baterie do telefonów komórkowych - litowo-jonowe składają się z ogniw, które nie lubią być przeładowane. To wpływa na wydajność urządzeń oraz może doprowadzić do szybszego zużycia akumulatora. Jak więc ładować telefon, żeby nie zepsuć baterii? Co ciekawe, nie powinno robić się tego na 100 proc. Poziom naładowania powinien oscylować w granicach 20-90 proc..

Jakie urządzenia domowe pobierają najwięcej prądu?

Jak się okazuje z najnowszych danych PGNIG, ładowanie smartfonów jest najtańsze, jeśli chodzi o użytkowanie najbardziej popularnych sprzętów.

Najwięcej energii elektrycznej pobiera płyta indukcyjna - średnio 748,25 kWh co przekłada się na roczny koszt - 516,29 zł. Następnie największymi pożeraczami prądu w naszych domach są kolejno piekarnik elektryczny (496,4 kWh, 343,10 zł rocznie), lodówka (270 kWh, 186,15 zł rocznie) oraz czajnik elektryczny (240 kWh, 164,25 zł rocznie).