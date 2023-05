Coraz więcej osób nie wyobraża sobie życia bez posiadania domowego pupila. Takie domowe zwierzę, nawet jeśli jest to papużka, czy chomik potrzebuje naszej obecności i nieustannej troski. Jeśli jednak z powodu wyjazdu, czy nadmiaru obowiązków nie możemy zapewnić podopiecznemu należytej opieki, musimy poszukać pomocy. A taką chętnie oferują petsitterzy.

Petsitting to obecnie dynamicznie rozwijająca się w naszym kraju branża. Opieką nad zwierzętami zajmują się już nie tylko dorabiający po lekcjach uczniowie, ale i zawodowcy. Z usług petsitterów korzystają głównie właściciele psów, co nie dziwi, gdyż te właśnie zwierzęta potrzebują poświęcenie im największej ilości czasu.



W naturze psów leży potrzeba nieustannego przebywania w towarzystwie swojego stada. Jeśli więc "stado' w osobie pana czy pani przez kilkanaście godzin przebywa poza domem, lub z innych powodów nie może spędzać czasu ze swoim psem, wtedy do akcji wkracza petsitter. Komu jednak powierzyć ukochane zwierzę?



Know hau i miau

Wraz ze wzrostem świadomości właścicieli zwierząt i coraz lepszego zrozumienia konieczności zaspokajania ich potrzeb, wzrastają też ich wymagania co do jakości pracy zwierzęcych opiekunów. Dlatego poziom usług związanych z opieką nad zwierzętami w Polsce rośnie. Zawód petsittera stopniowo się profesjonalizuje, a na wymagania rynku odpowiadają twórcy specjalistycznych kursów dla zawodowych opiekunów zwierząt.

Zdjęcie pies / 123RF/PICSEL

Profesjonalne szkolenia dla osób, które chciałyby rozwijać swoją karierę zawodową organizuje na przykład Centre of Applied Pet Ethology — COAPE — Polska. Tematyka kursu obejmuje wiedzę z zakresu zachowania zwierząt towarzyszących, zasady skutecznego nawiązywania z nimi kontaktu, postępowania i opieki, oraz organizacji pracy petsittera i prowadzenia hotelu dla zwierząt.



Kursanci nauczą się między innymi, jak radzić sobie z psem lękliwym, czy agresywnym, a także, co robić, gdy ich podopieczny wejdzie w konflikt z innym czworonogiem. Szkolenie obejmuje też zasady udzielania pomocy w nagłych wypadkach, jak zranienie, zatrucie czy udar cieplny.



Oprócz umiejętności opieki nad psem, na kursie zdobyć można wiedzę o innych popularnych zwierzętach domowych — ptakach, królikach, szczurach, świnkach morskich, fretkach, a nawet gadach. Absolwenci kursu otrzymują Certyfikat Opiekuna Zwierząt COAPE i jako certyfikowani opiekunowie zwierząt mogą zarejestrować się w serwisie kontaktującym osoby poszukujące opiekuna dla swojego pupila z osobami szukającymi możliwości pracy.



Zdjęcie pies / 123RF/PICSEL

Gdzie znaleźć opiekuna

Właściciele zwierząt mogą poszukiwać ofert opiekunów na popularnych portalach jak Opieka Zwierząt, Petsitter Kraków, czy Zaopiekuj. Jednym z takich miejsc jest Petsitter. Założony w 2004 roku serwis jest inicjatywą non-profit. Cały dochód z opłat abonamentowych, wspiera akcje charytatywne na rzecz zwierząt. By odnaleźć petsittera w naszej okolicy, należy wybrać gatunek zwierzęcia, miejsce zamieszkania i przejrzeć dostępne oferty. W Krakowie na przykład dostępnych jest 53 petsitterów świadczących usługi opieki nad psem w różnych częściach miasta.



Zdjęcie koń / 123RF/PICSEL

Dla konia odnajdziemy dziewięć ofert z Krakowa, dla kotów 44, dla innych małych przedstawicieli domowej fauny — 39. Najwięcej ofert, bo aż 182, zgłosili petsitterzy z Warszawy. Dla porównania w Lublinie zgłoszono ich tylko 21. Co zrozumiałe, prym wiodą tu duże ośrodki, ale i szukający opieki nad pupilem w małych miastach nie powinni tracić nadziei — tu również działają petsitterzy, w Mławie na przykład można odnaleźć co najmniej jedną ofertę.



Petsitter może zarobić od 15 do nawet 100 złotych za godzinny spacer, wszystko zależy od lokalizacji i umiejętności opiekuna. Licealista poszukujący dodatkowego zajęcia może liczyć na wiele mniej, niż zawodowiec, który jest często doświadczonym behawiorystą i trenerem.



Dzień z życia petsitterki

W przypadku Kamili, petsitterki ze średniej wielkości miasta, przeciętna stawka to około 30 zł za godzinę pracy.

- Tyle właśnie biorę za pojedyncze wyjście na spacer z psem. Jeśli jednak pies ma zostać pod moją opieką z powodu wyjazdu właścicieli, wówczas moja stawka to 100 zł za dobę. — mówi. Kamila studiuje psychologię, a petsitting pozwala jej dorobić kilka groszy do studenckiego budżetu.

- Petsitting to jedno z moich trzech źródeł utrzymania. Oprócz wyprowadzania psów, udzielam też korepetycji i piszę artykuły blogowe. Z opieki nad zwierzętami zwykle udaje mi się wyciągnąć około 1000-1500 zł miesięcznie, to niewiele, jednak taka praca daje mi dużo wolności i niezależności. Nie muszę znosić humorów szefa, co bardzo mi odpowiada — opowiada Kamila.

Zdjęcie spacer z psem / 123RF/PICSEL

Dzień Kamili zaczyna się około piątej rano, bo już po szóstej wyprowadza psy. Ma dwóch stałych klientów, którzy dużo pracują i nie mają czasu na spacery z pupilem. Mieszkają na tym samym osiedlu, więc Kamila nie traci czasu na dojazdy. Po zajęciach na uczelni czasem wraca na popołudniowy spacer, jeśli tak życzy sobie klient.

- Obecnie nie szukam nowych podopiecznych, nie miałabym dla nich czasu, ale zdarzyło mi się przyjąć na tydzień do domu świnkę morską, bo ktoś ze znajomych polecił moje usługi. Zlecenie wydawało się proste, to przecież tylko świnka, która mieszka w terrarium i potrzebuje jedynie jedzenia i wody. Nie zdawałam sobie sprawy, że gryzoń potrafi tak tęsknić za właścicielem. Świnka o imieniu Kłębuszek piszczała przez cały wieczór, zadzwoniłam nawet do weterynarza, ale okazało się, że ona po prostu potrzebuje się poprzytulać, bo tak zwykle spędzała czas ze swoim opiekunem — śmieje się Kamila.



Zdjęcie Świnka morska ma swoje potrzeby zarówno jeśli chodzi o żywienie jak i przestrzeń / 123RF/PICSEL

Studentka psychologii nie wiąże jednak swoich życiowych planów z opieką nad zwierzętami. Jej pomysł na zarobkowanie zrodził się z jej pasji do zwierząt, którą pielęgnuje od wczesnego dzieciństwa.

- W moim domu było pełno zwierząt: dwa psy, kot i chomiki, dlatego temat nie był mi obcy, no i bardzo tęskniłam za towarzystwem zwierząt odkąd wyprowadziłam się od rodziców. I tak właśnie wyobrażam sobie mój własny dom w przyszłości — pełen zwierząt. Jako psycholog wiele się od nich nauczyłam. Jednak zawodowo chciałabym zająć się dziennikarstwem — wyznaje Kamila.



