Ile najczęściej dajemy do koperty w Polsce? To uśrednione kwoty

W Polsce wysokość kwoty, którą damy w prezencie na ślub zależy przede wszystkim od stopnia pokrewieństwa z parą młodą, wystawności przyjęcia oraz możliwości finansowych gościa. Inne kwoty wypada dać w przypadku kameralnej uroczystości, a inne na hucznym weselu w eleganckiej sali.

Zwyczajowo:

rodzice młodej pary dają ponad 2000 zł,

chrzestni powinni przygotować minimum 1500 zł od osoby,

bliska rodzina przekazuje zazwyczaj od 500 do 1000 zł,

przyjaciele i znajomi - 300-500 zł od osoby

Jednak ostateczna suma zawsze powinna uwzględniać możliwości finansowe gościa. W Polsce panuje niepisana zasada, by kwota w kopercie "zwracała" koszt talerzyka - czyli opłaty za osobę na przyjęciu weselnym. Nie jest to jednak obowiązek, a raczej orientacyjna podpowiedź, ile wypada włożyć do koperty. A jak to wygląda we Włoszech?

Jak wygląda wesele we Włoszech? Nieco różni się od tego w Polsce

Włoskie wesela różnią się znacząco w zależności od regionu. Na północy kraju organizacja przyjęcia bywa bardziej elegancka, formalna, a niekiedy i kosztowna. Z kolei na południu, mimo mniejszych budżetów, wydarzenia te są huczniejsze i bardziej rodzinne.

We Włoszech nie zobaczymy witania chlebem i solą, ani tłuczenia kieliszków. Uroczystość koncentruje się na jedzeniu - długim, kilkugodzinnym obiedzie, który płynnie przechodzi w kolację. Na stołach króluje oczywiście kuchnia włoska, a największe znaczenie ma jakość serwowanych dań. Rzadziej spotyka się pierwszy taniec czy całonocne tańce - zabawa zwykle kończy się najpóźniej około 2:00 w nocy. Co ciekawe, Włosi zazwyczaj nie organizują poprawin.

W ostatnich latach trendem wśród Włochów mieszkających na północy kraju są skromne wesela, które koncentrują się na wspólnym zjedzeniu obiadu lub kolacji. Włosi z południa dużo chętniej celebrują z muzyką oraz fajerwerkami.

Włoskie wesela wyglądają nieco inaczej, niż te w Polsce 123RF/PICSEL

Ile Włosi wkładają do koperty? Ta kwota to minimum

We Włoszech kwota w kopercie również zależy od miejsca i wystawności przyjęcia.

Jak wyjaśnia nam Barbara, Włoszka mieszkająca w Apulii, w mniejszych miejscowościach - gdzie przyjęcie odbywa się w lokalnej restauracji - goście zazwyczaj dają około 80 euro (ok. 350 zł) od osoby. Na bardziej eleganckich weselach, np. w willach nad morzem, kwota ta wzrasta do 150 euro (ok. 640 zł).

W niektórych częściach Włoch standardem jest nawet 200 euro (ok. 850 zł), szczególnie gdy wesele ma nieco bardziej elegancki charakter.

Popularne są tam również prezenty rzeczowe - eleganckie zastawy, artystyczne szkło czy akcesoria do domu. Włoscy goście dużą wagę przywiązują do tego, by prezent był przemyślany i praktyczny.

