Od 1 marca 2023 roku w polskim prawie zaszły korzystne zmiany dla emerytów i rencistów KRUS . Na konto osób, które pobierają emeryturę lub rentę rolniczą, co miesiąc wpływać będzie odtąd wyższy przelew.

i opisujemy, jakie modyfikacje zaszły w przepisach Ile wyniesie emerytura z KRUS w 2023? Wiemy, jakich podwyżek powinni spodziewać się emerytowani rolnicy

Ile trzeba mieć lat pracy w KRUS, żeby dostać emeryturę rolniczą?

Prawo do emerytury rolniczej przysługuje wyłącznie osobom, które osiągnęły wiek emerytalny uprawniający do wypłaty świadczenia . W Polsce wynosi on:

60 lat w przypadku kobiet

65 lat w przypadku mężczyzn

Co więcej, aby mogła przysługiwać emerytura z KRUS, trzeba podlegać ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat. Niniejsze świadczenie składa się z części składkowej i części uzupełniającej, które stanowią pełną wysokość emerytury.

Zdjęcie Prawo do emerytury rolniczej mają osoby, które osiągnęły wymagany wiek emerytalny i opłacały składki emerytalne przez określony czas / 123RF/PICSEL

Emerytury rolnicze. Zmiany od marca 2023 seniorzy odczują w portfelu

Zmiany od 1 marca 2023 polscy emeryci z pewnością odczują w swoich portfelach. Po wejściu w życie znowelizowanych przepisów, emerytury i renty rolnicze wypłacane przez KRUS wzrosły o kilkaset złotych z uwagi na fakt, iż wysokość świadczenia podstawowego podwyższona została do 90 procent najniższej emerytury określonej w powszechnym systemie emerytalnym.

Kwotę wypłacaną w ramach świadczeń emerytalno-rentowych przyznaje się w kwocie równej iloczynowi aktualnej emerytury podstawowej i wskaźnika wymiaru obliczanego indywidualnie dla każdego świadczeniobiorcy w oparciu:

długość ich okresu pracy,

składki opłacane na rolnicze ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

To zaś oznacza, że im wyższa jest kwota emerytury podstawowej i im dłużej opłacane są składki na ubezpieczenie społeczne, tym większa jest kwota comiesięcznego rolniczego świadczenia emerytalno-rentowego.

Zdjęcie Podwyżka emerytury rolniczej to nie wszystko. Niektórym rolnikom przysługuje również dodatek / 123RF/PICSEL

Na tym jednak nie koniec niespodzianek, ponieważ seniorzy opłacający podwójne, bądź dodatkowe składki na rolnicze ubezpieczenie emerytalno-rentowe mogą również liczyć również na nowy pieniężny dodatek do emerytury z KRUS. Dotyczy to przede wszystkim właścicieli gospodarstw o powierzchni powyżej 50 hektarów przeliczeniowych, a także rolników, którzy poza działalnością rolniczą, prowadzą również pozarolniczą działalność gospodarczą.

Dodatek do emerytury rolniczej wynosi odtąd 0,5% emerytury podstawowej za każdy pełny rok opłacania dodatkowych lub podwójnych składek. W praktyce oznacza to więc np. bonusowe 71,48 złotych brutto miesięcznie dla emeryta, który uiszczał je przez pełne 10 lat. Warto zaznaczyć, że kwota ta w przyszłości będzie również podwyższana w miarę waloryzacji emerytury podstawowej.

Ile wyniesie emerytura z KRUS w 2023? Na takie podwyżki mogą liczyć Polacy

Przejdźmy jednak do konkretnej odpowiedzi na pytanie, ile wyniesie emerytura z KRUS w 2023. W związku z podwyżką podstawowej emerytury do 90 procent najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych, od marca świadczenie to wzrośnie do kwoty 1.429,60 złotych, a to oznacza 345,02 złotych więcej w portfelu, aniżeli do tej pory.

W zależności od konkretnej sytuacji kwota przelewu bankowego może być różna. Jeżeli jednak emeryt przez 25 lat opłacał podstawowe składki, to jego emerytura rolnicza od bieżącego miesiąca wyniesie 1.686,93 złotych brutto, a to o 348,49 złote więcej niż otrzymał on na konto bankowe w lutym.

