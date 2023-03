Co to deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych?

Życie i styl Polacy zostaną zmuszeni do wymiany dekoderów? Policzono koszty Zawieranie umowy bez płacenia podatku VAT wiąże się z koniecznością zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych. Inaczej jest w przypadku umów podpisywanych u notariusza.

Deklarację PCC-3 w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych składa się m.in. w przypadku zamiany, sprzedaży i darowizny. Wówczas podatek płaci ten, kto kupuje, zamienia i jest obdarowywany.

Podobnie jest w przypadku m.in. pożyczki pieniędzy, depozytu nieprawidłowego, ustanowienia hipoteki, umowy spółki cywilnej i podziału spadku.

W związku z tym obowiązek zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych ciąży m.in. na osobie, która kupiła używany samochód od osoby prywatnej.

Deklarację PCC-3 w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych składa się m.in. w przypadku sprzedaży

Co grozi za niezłożenie deklaracji PCC-3?

Formularz PCC-3 należy wysłać do odpowiedniego urzędu skarbowego przez internet. Podatek z kolei należy zapłacić przelewem. Czas na przesłanie dokumentów do 14 dni liczone od dnia zawarcia umowy.

Wysokość podatku jest uzależniona od podpisywanej umowy. W przypadku sprzedaży, zamiany, umowy o dział spadku, zniesienia współwłasności oraz darowizny 2 proc. podstawy opodatkowania dotyczy rzeczy ruchomych, a 1 proc. odnosi się do praw majątkowych.

Niezłożenie deklaracji PCC-3 w terminie jest uznawane za wykroczenie skarbowe. Grzywna wiąże się z kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę. Kara może być w wysokości od 1/10 do dwudziestokrotności płacy minimalnej.

Wygląda na to, że w 2023 roku grzywna może wynosić od 349 zł do 69,8 tys. zł. Warto jednak podkreślić, że od lipca zaplanowana jest kolejna podwyżka płacy minimalnej, a więc kara za niezłożenie deklaracji PCC-3 w terminie może wzrosnąć do 72 tys. zł.

