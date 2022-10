Ile zarabia ksiądz na emeryturze? Kwoty mogą zaskoczyć

Na początku października rząd poinformował o przeznaczeniu rekordowej kwoty 216 mln złotych na Fundusz Kościelny , z którego finansowane są składki zdrowotne i emerytalne duchownych w Polsce. Temat ten wywołał niemałe kontrowersje

, z którego finansowane są składki zdrowotne i w Polsce. Temat ten wywołał niemałe kontrowersje Chociaż Polacy muszą mierzyć się z coraz wyższymi kosztami życia, rządzący zdecydowali, że w 2023 kler otrzyma jeszcze wyższe niż w minionych latach wsparcie z kieszeni podatników. To także przełoży się na wysokość emerytur

Coraz częściej pojawia się więc pytanie, ile zarabiają emerytowani księża?

Czy księża dostają wypłatę?

Duchowni, co nie powinno specjalnie nikogo dziwić, dostają pieniądze za wykonywaną pracę. Na pensję tę składa się jednak wiele elementów. Jednym z nich są datki wiernych. Jak ustalili dziennikarze "Radia Zet" przeciętnie na tacach w niedzielę ląduje około 2 tys. złotych. Daje to mniej więcej 100 tys. złotych rocznie, z czego do kurii trafia jedna czwarta. Z kolei "Super Express" ustalił, iż wierni w całej Polsce łącznie w ciągu roku na kościelną ofiarę przeznaczają aż 6 mld złotych.

Kolejną składową wypłaty księży są "dobrowolne" opłaty za śluby, pogrzeby czy chrzciny. Co jakiś czas można usłyszeć opowieść o duchownym, który odmówił dodatkowych pieniędzy za udzielenie ślubu czy odprawienie pogrzebu, ale w większości przypadków stawki wahają się w granicach od 200-300 złotych za chrzciny do nawet tysiąca za ślub.

Pensje zasilane są również z opłat za intencje mszalne i datki zbierane na kolędzie. Dodatkowo wielu księży zatrudnionych jest w szkołach, szpitalach czy jednostkach wojskowych, za co otrzymują regularną wypłatę w ramach umowy o pracę.

Emerytura księdza: Ile zarabia ksiądz na emeryturze?

Zdjęcie Emerytury duchownych są częściowo opłacane z Funduszu Kościelnego / 123RF/PICSEL

Jak wylicza wspomniany "Super Express" emerytura księdza sięga około pięciu tysięcy złotych. Biskupi mogą liczyć nawet na dziesięć tysięcy miesięcznie, choć są i takie postaci jak arcybiskup senior Sławoj Leszek Głódź, którego emerytura według informacji ujawnionych przez MON wynosi 18 tys. złotych. Dla porównania były papież Benedykt XVI po abdykacji otrzymuje co miesiąc z Watykanu dwa i pół tysiąca euro, czyli niecałe 12 tys. złotych.

Emerytura księdza - kto płaci?

Na emeryturę polskich księży składa się świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz pieniądze otrzymywane z Funduszu Kościelnego. Ta druga część emerytury należy się jedynie tym duchownym, którzy ukończyli 75. rok życia.

Co zaś tyczy się świadczenia udzielanego przez ZUS, jeśli ksiądz odprowadzał składki od zarobków na średnim krajowym poziomie, na emeryturze otrzyma około dwa i pół tysiąca złotych. W przypadku, gdy odprowadzał składki od pensji minimalnej, kwota ta wynosi niewiele ponad tysiąc miesięcznie.

Warto jednak zaznaczyć, że duchowni odprowadzają całość składki tylko od wypłaty w ramach umowy o pracę. Ksiądz zajmujący się jedynie posługą duszpasterską wpłaca do ZUS zaledwie 20 proc. należnej kwoty. Pozostałe 80 pochodzi z Funduszu Kościelnego.

Czy ksiądz musi iść na emeryturę?

Po osiągnięciu pewnego wieku duchowni muszą udać się na emeryturę, bez względu na swoją decyzję. Według informacji podanych przez "Gościa Niedzielnego": "kapłan może przejść na emeryturę, kiedy kończy 65 rok życia, kiedy kończy 70 lat - powinien, zaś gdy stuknie mu 75 lat - musi".

Zdjęcie Ksiądz może przejść na emeryturę, kiedy skończy 65. lat. Teoretycznie musi po 75. roku życia / 123RF/PICSEL

W jakim wieku proboszcz idzie na emeryturę?

Kodeksem Prawa Kanonicznego obliguje proboszczów do przejścia na emeryturę w określonym wieku. Po ukończeniu 75. rok życia ksiądz wysyła do biskupa oświadczenie o rezygnacji z urzędu. Ten rozpatruje sprawę i najczęściej zwalnia proboszcza ze stanowiska, ale w pewnych wypadkach może udzielić odpowiedzi odmownej.

Coraz więcej parafii daje proboszczom możliwość przejścia na emeryturę już po ukończeniu 65. roku życia. Nie jest to jednak obligatoryjne. Proboszcz może zwrócić się z prośbą o zwolnienie z urzędu, ale według oficjalnego stanowiska Kościoła nie jest to obligatoryjne.

Co robi ksiądz na emeryturze? Gdzie mieszkają księża emeryci?

Przejście na emeryturę nie oznacza dla księży całkowitego zawieszenia działalności. Część z nich pozostaje aktywna w parafiach, otrzymując status proboszcza - seniora. Inni mieszkają w prywatnych mieszkaniach bądź przenoszą się do Domu Księży Emerytów.