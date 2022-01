Ile zebrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w 2022 roku?

Ile zebrała Wielka Orkiestra Świątecznej w 2022 roku? Ostateczna kwota zbiórki wraz z podsumowaniem kosztów wydarzenia zostanie ogłoszona 30 marca 2022 r. Podczas konferencji prasowej Jurek Owsiak podał wynik, jaki osiągnęła orkiestra do tej pory, czyli 136 282 325 złotych. Jak podkreślił organizator jest on wyższy, niż zeszłoroczna kwota podana tuż po finale. Dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy pracowało w tym roku 1633 sztaby i 102 555 wolontariuszy.

Nastolatek ze Szczecina zebrał więcej niż Maciej Stuhr

Zdjęcie Maciej Stuhr był w czołówce wolontariuszy, którzy uzbierali największą sumę na rzecz WOŚP, wyprzedził go jednak nastolatek ze Szczecina / Lukasz Dejnarowicz / Agencja FORUM

“Skarbonki przeszły nasze najśmielsze oczekiwania" powiedział Jurek Owsiak, nim podał sumy, które zebrali wolontariusze WOŚP. Wśród zaangażowanych w akcję największą kwotę zgromadził Łukasz Berezak — nastolatek ze Szczecina, który na rzecz Orkiestry kwestuje od 10 roku życia. Łukasz uznawany jest za najpopularniejszego wolontariusza w Polsce, o czym może świadczyć zebrana przez niego kwota 284 130 złotych. W tym szczytnym wyścigu pokonał on Macieja Stuhra, którego skarbonkę wypełniło 225 870 złotych, Radio Nowy Świat z sumą 149 388 złotych i Gminną Bibliotekę Publiczną w Łysomicach - 105 704 złote. Wśród zbiórek, które toczył się wyłącznie w internecie, największą okazała się ta zorganizowana przez Make Life Harder - 2 316 590 złotych.

“To jest kawałek plastiku, który jest tylko czymś emocjonalnym"

Jurek Owsiak poinformował, że w tym roku ogromnych emocji dostarczyły mu licytacje złotych kart telefonicznych i serduszek. Najcenniejsza karta z numerem jeden została sprzedana za 600 001 złotych. Jak zauważył dyrygent Orkiestry, aby podkreślić ogromne serce zwycięzcy: “to jest kawałek plastiku, który jest tylko czymś emocjonalnym". Złote serduszko z numerem jeden zostało natomiast zlicytowana za kwotę 777,777 złotych.



Beduin od organizatorów rajdu Paryż-Dakar i hulajnoga z podpisem Donalda Tuska

Organizatorzy już teraz mogą powiedzieć, że udało się osiągnąć cel finału i najnowocześniejszy sprzęt trafi do wielu poradni okulistycznych i 25 oddziałów okulistyki w 17 miastach.



Wśród licytacji, które się odbyły, dużym zainteresowaniem cieszyła się elektryczna hulajnoga z podpisem Donalda Tuska — została sprzedana za 100 100 złotych, złotówkę mniej wspierający WOŚP są gotowi zapłacić za wakacje w domu Marcina Gortata, sofy z talk-show “Kuba Wojewódzki" na chwilę obecną mają wartość - 100 199 złotych, natomiast luksusowy weekend z Omeną Mensah i Rafałem Brzoską kosztuje aktualnie 166 100 złotych.



Zdjęcie Luksusowy weekend z Omeną Mensah i Rafałem Brzoską kosztuje aktualnie 166 100 złotych

Podczas wczorajszej aukcji został zlicytowany także gadżet, który WOŚP otrzymała od organizatorów rajdu Paryż-Dakar. Gdy dowiedzieli się oni o akcji przekazali na ręce polskich rajdowców “Beduina", który został sprzedany za 16 tysięcy złotych.



Akcje towarzyszące Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy

W tym roku WOŚP grała na rzecz okulistyki dziecięcej, jednak organizatorzy podczas konferencji prasowej zwrócili uwagę także na inne akcje towarzyszące 30 finałowi. Wśród nich biegi, w których udział wzięli biegacze z całego świata, tak fizycznie w miastach i miasteczkach Polski, jak i online. W ramach akcji zebrano 647 071 złotych. Pieniądze fundacja chce przekazać na zakup pomp insulinowych dla kobiet chorych na cukrzycę, które planują zajść w ciążę. W styczniu zakupiono także sprzęt dla ratowników medycznych za 15 milionów złotych. Jurek Owsiak wyraził opinię, że ratownicy medyczni choć wiele się o nich mówi, to w gruncie rzeczy są wciąż niedoceniani i brakuje im odpowiedniego wyposażenia. Dyrygent orkiestry stwierdził: “system o nich nie dba, więc myśmy to zrobili".

“To był dzień edukacji narodowej"

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy dotarła do 60 milionów odbiorców w social mediach, 25,5 milionów telewidzów, 8,7 milionów radiosłuchaczy. "To jest jedna wielka edukacja. To był dzień edukacji narodowej" powiedział Jurek Owsiak, który podkreślił, że w formie rozrywki, wiele powiedziano na temat sprzętu i okulistyki dziecięcej, dzięki czemu świadomość społeczna w tym zakresie będzie większa.



Zdjęcie W ramach akcji wiele powiedziano o dziecięcej okulistyce / 123RF/PICSEL

Jurek Owsiak o kontrowersjach wokół Orkiestry

Zarząd Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy podziękował samorządowcom, wolontariuszom i wszystkim odpowiedzialnym za organizację 30. finału. Szczególnie zaś podziękował ofiarodawcom: "Dziękujemy Wam Polacy bardzo, ogromnie. Jest to dla nas niesamowity dzień". Jednocześnie Jurek Owsiak zwrócił się także do przeciwników akcji słowami:

"Pozdrawiamy tych wszystkich, którzy z fochem do nas wyszli.[...] Moi drodzy Orkiestra także grała dla was. Tutaj nie ma żadnego przebierania: łóżko, sprzęt, respirator — wszystko to także służy wam. A więc jeżeli będziecie w sytuacji, że będziecie musieli z tego korzystać — ten sprzęt, oby był sprawny i oby wam pomógł, aby ratować wasze zdrowie i życie". Jurek Owsiak

Podczas konferencji odniesiono się także do niezadowolenia części warszawiaków z tradycyjnego “światełka do nieba". Dyrygent Orkiestry podkreślił, że fajerwerki trwały niespełna 4 minuty, były pomysłem organizatorów, a nie prezydenta miasta, stanowiły podziękowanie dla wszystkich zaangażowanych w zbiórkę i sposobem celebracji 30 rocznicy istnienia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zauważył też żartobliwie, że ze względu na kontrowersje, jakie wywołały, zapewne kolejne “światełko" będzie miało miejsce na 60-lecie WOŚP.



