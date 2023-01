W piątek, 6 stycznia, w Polsce zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Czekają nas opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a w centrum, na północy i na wschodzie - śniegu. To jednak nie opady białego puchu będą w ten weekend najgroźniejsze. Na wschodzie i w centralnej części kraju miejscami wciąż możliwe będą opady marznące, powodujące gołoledź.

Temperatura maksymalnie od -7 st. C na Suwalszczyźnie, około 0 st. C w centrum do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Nad morzem wciąż porywisty wiatr.

