Jak wygląda calibrachoa?

Calibrachoa przez lata zaliczana była do petunii, dziś wiadomo, że to odrębny rodzaj botaniczny. Jest jednak do niej dość podobna, ale ma nieco drobniejsze kwiaty, dlatego nazywa się ją też minipetunią. Charakteryzuje się krzewiastym, ale zwartym pokrojem - zwisające pędy mogą osiągać nawet 50 cm długości. Dzięki temu roślina tworzy gęste dywany kwiatów, które z daleka przykuwają wzrok. Calibrachoa ma też jajowate ciemnozielone liście i lepkie łodygi. Kwitnie nieprzerwanie przez całe lato.

Calibrachoa - najlepsze odmiany

'Pink Bicolor' - charakteryzuje się dwukolorowymi pełnymi kwiatami: ciemno i jasnoróżowymi;

'Banana Chocolate' - może poszczycić się efektownymi żółtymi kwiatami z brązowym środkiem;

'Candy Bouquet' - odmiana dwubarwna o pasiastych żółto-różowych kwiatach;

'Can-Can Velvet' - ciekawa odmiana o prawie czarnych kwiatach;

'Volcano Neon' - charakteryzuje się kwiatami o intensywnej barwie: różowo-czerwonymi z jasnym obrzeżem;

'Lemon Slice' - odmiana usiana biało-żółtymi dzwonkami;

'Blue Star' - ma kwiaty w delikatnych liliowo-błękitnych barwach z żółtym środkiem;

'Aloha Double Orange' - charakteryzuje się pełnymi, intensywnie pomarańczowymi kwiatami.

Calibrachoa - wymagania i zasady pielęgnacji

Calibrachoa najpiękniej kwitnie w pełnym słońcu, idealnie nadaje się na balkony o południowej ekspozycji. W przeciwieństwie do petunii dobrze znosi jednak okresowe ulewy czy silny wiatr. Nie wymaga więc zadaszonych balkonów. Roślina preferuje lekko kwaśne podłoże i wymaga regularnego podlewania - w czasie upałów co najmniej dwa razy dziennie (trzeba jednak unikać podlewania w pełnym słońcu oraz używania twardej wody z wodociągów, najlepiej sprawdzi się deszczówka). Kluczowa jest też solidna warstwa drenażu w donicy, by ochronić roślinę przed gniciem korzeni.

Calibrachoa potrzebuje również regularnego nawożenia (np. specjalnym preparatem do petunii) co 2 tygodnie. Raz w miesiącu warto też zastosować nawóz zawierający żelazo. Od czasu do czasu powinno się też usunąć przekwitnięte kwiaty, ale nie jest to warunek konieczny jak w przypadku petunii. W przypadku zbyt szybkiego i bujnego rozrostu pędy rośliny można przycinać, dzięki czemu calibrachoa efektownie się zagęszcza.

Calibrachoa - zastosowanie

Calibrachoa idealnie nadaje się do uprawy na balkonie czy nieosłoniętym tarasie. Efektownie wygląda w wiszących donicach, zwłaszcza w kompozycjach z werbenami czy petuniami. Będzie się również pięknie prezentować na tle gatunków o ozdobnych liściach, np. kocanki włochatej czy wilca ziemniaczanego.

Calibrachoa jest dostępna w wielu odmianach, które różnią się barwą kwiatów Dieter Heinemann 123RF/PICSEL

Calibrachoa - choroby i szkodniki

Calibrachoa jest znacznie bardziej odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne niż spokrewniona z nią petunia. Mimo wszystko zdarza się, że roślina choruje lub atakują ją szkodniki. Na co zwrócić szczególną uwagę?

Więdnięcie kwiatów

Nagłe więdnięcie kwiatów jest najczęściej spowodowane zastojem wody i gniciem korzeni. W takim wypadku roślinę należy przesadzić do donicy z solidną warstwą drenażu.

Chloroza

Żółknięcie liści w środku sezonu to z kolei objaw chlorozy, czyli choroby spowodowanej niedoborem żelaza. Najlepszą profilaktyką jest stosowanie deszczówki do podlewania oraz regularne nawożenie preparatem zawierającym żelazo.

Mszyce i mączlik

Do najczęstszych szkodników zalicza się mszyce i mączlika. Mszyce rozpoznamy po zwijających się liściach, kleistym nalocie i żółtych plamach na liściach. Z kolei mączlik powoduje żółknięcie i opadanie liści. Jeśli na spodzie liści znajdziemy niewielkie białe muszki, zapewne mamy do czynienia z tym szkodnikiem. W obu przypadkach dobrze sprawdzi się oprysk zwalczający mszyce.

Zadbaj o narzędzia przed zimą. Tak zaoszczędzisz sobie wydatków na wiosnę Polsat Polsat