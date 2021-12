Tani obiad? Ogranicz czerwone mięso

Mięso należy do najdroższych produktów , których używamy w kuchni. Szacuje się, że w związku z ostatnimi podwyżkami, cena mięsa wzrosła średnio o 30 procent. Czerwone mięso jest jednym z najdroższych, więc jeśli chcemy zaoszczędzić to warto ograniczyć jego spożycie. Zamiast wieprzowiny czy wołowiny można zdecydować się na drób, który jest tańszy. W dodatku łatwiej i znacznie szybciej przygotujemy posiłek z kurczaka czy indyka, niż wieprzowiny. Ulgą - tak dla organizmu, jak i dla kieszeni- będzie także zmniejszenie spożycia mięsa w ciągu tygodnia.

Tanie obiady - zupy

Łatwym i pożywnym, a przy tym niezbyt kosztownym daniem, są zupy. Przepisy na nie, dają się łatwo modyfikować, można więc jeść zupy nawet codziennie i nie znudzić się zbyt szybko. W dodatku zupa sprawdzi się, jako posiłek także dla dużej rodziny. Przygotowane wcześniej danie odgrzejemy wielokrotnie, nawet kolejnego dnia.

Zdjęcie Rosół sprawdza się, jako baza do wielu zup i sosów / 123RF/PICSEL

Zupy można gotować na wodzie, kostce rosołowej lub wywarze z mięsa. W przypadku ostatniej opcji, mięso można wykorzystać do drugiego dania - usmażyć, upiec lub przetworzyć na potrawkę. Poza tym najbardziej podstawową zupę, czyli rosół można stosować, jako bazę do innych zup - popularnej pomidorowej chociażby. Pożywne będą także zupy krem ze zmiksowanych warzyw - można wykorzystać gotowe, mrożone mieszanki warzywne lub tanie warzywa, jak dynia, ogórki kiszone czy cebula. Zupa dyniowa na ostro lub gęsta cebulowa będą nie tylko smaczne i pożywne, ale także idealne na sezon zimowy, ponieważ pomogą podnieść odporność i zadziałają rozgrzewająco.

Tanio, jak... ziemniak

Jeżeli chcemy oszczędzić, a nie czujemy szczególnej potrzeby jedzenia mięsa, na co dzień to warto zastanowić się nad ziemniakami. To tanie warzywa, które przy okazji wolno się psują, więc mogą trochę poleżeć w spiżarni. Ziemniaki wydają się dla wielu pospolite i niezbyt ciekawe, jako danie. Jednak można przygotować je na wiele smacznych sposobów.

Pierwszą opcją mogą być pieczone ziemniaki faszerowane sałatką warzywną. Kumpir, bo tak nazywa się to danie, może być podawane z dowolnym farszem w zależności od preferencji. Bazą jednak jest tutaj ziemniak.

Pożywnym daniem będą także kotlety ziemniaczane, które można podać w formie dodatku do dania lub potraktować, jako samodzielną potrawę.

