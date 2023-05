Inteligentni ludzie nigdy tak nie mówią - nie rób tego i ty

Karolina Woźniak Życie i styl

Duży zasób słów i umiejętność odpowiedniego ich doboru to domena osób inteligentnych. To coś, co czujemy od razu, już przy pierwszym kontakcie z danym człowiekiem. Ile razy zdarzyło ci się spotkać kogoś, o kim myślałeś później: jak on to robi, że zawsze potrafi się odnaleźć? Zatrzymaj się na chwilę i spróbuj sobie przypomnieć, czy kiedykolwiek z ust tego człowieka padł któryś z tych zwrotów. Pewnie nie!

Zdjęcie Zwroty, których inteligentni ludzie nie używają / 123RF/PICSEL