TikTokerka i jej duże oczy. "Porównują mnie do Golluma"

Życie i styl Jedna z najtrudniejszych iluzji optycznych. Tylko kilka procent zauważy szczegół na obrazku Mieszkająca w Stanach Zjednoczonych Samantha McNab prężnie rozwija swój profil na TikToku. Kobieta może pochwalić się ogromnymi zasięgami, a pod wszystkimi nagraniami ma ponad 34 mln polubień.

W ostatnim czasie o TikTokerce zrobiło się głośno za sprawą jej niezwykle dużych oczu. Coraz więcej internautów zwraca na nie uwagę i jak się okazuje, zaczęli ją porównywać do Golluma z "Władców Pierścieni".

Jeden z TikToków, na którym Samantha pokazała, jak szeroko może otworzyć oczy, został obejrzany ponad 22 mln razy. "Ludzie mówią różne dziwne rzeczy o tym, do kogo jestem podobna - od Tima Burtona, robaków, Nicole Richie, Jasia Fasoli, Golluma do postaci z kreskówek... Nie ma prawie nic, czego bym wcześniej nie słyszała" - czytamy na "New York Post".

Co jest powodem wyłupiastych oczu Samanthy?

TikToki Samanthy McNab cieszą się ogromną popularnością w sieci, a każdy z nich jest szeroko komentowany. Największym zainteresowaniem cieszą się te, na których dokładnie widać jej wyłupiaste oczy.

Pojawiają się pod nimi uszczypliwe komentarze, ale zdaje się, że TikTokerka się nimi nie przejmuje. Jak sama przyznała, uważa, że niektóre z nich są nawet zabawne. Nadal udostępnia nagrania, na których specjalnie pokazuje, jak szeroko może otworzyć oczy.

Wielu internautów zaczęło się zastanawiać, co jest przyczyną. W komentarzach pojawiły się głosy, że Samantha cierpi na chorobę Gravesa-Basedowa, czyli schorzenie autoimmunologiczne, które objawia się m.in. wytrzeszczem gałek ocznych.

TikTokerka deklaruje jednak, że jej oczy są w stu procentach naturalne. "Zostałam przebadana w przeszłości, duże oczy są po prostu w moich genach i występują w mojej rodzinie" - powiedziała McNab.

