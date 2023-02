Zgodnie planem dziewczyna zakupiła zestaw tipsów za 8 funtów i zdecydowała się samodzielnie je nakleić w domowym zaciszu. W pewnym momencie postanowiła lekko poślinić zasychający na palcu klej. Okazało się, że klej nie był aż tak zaschnięty, jak jej się wydawało, a pomyłka kosztowała ją wiele. Sekundę później dziewczyna nie mogła już mówić - jej język przykleił się do podniebienia.

"Horror". Dziewczyna opisała całą sytuację na TikToku

Samantha, na Tik Toku posługująca się pseudonimem "sam29x", popadła w panikę i opanowały ją najczarniejsze myśli. Wydawało jej się, że nie uzyska znikąd pomocy, a jej chłopak po powrocie do domu zastanie ją martwą! Przerażona dziewczyna zaczęła czytać informacje zamieszczone na opakowaniu tipsów. Dowiedziała się między innymi, że jeśli chodzi o klej, to należy "unikać kontaktu z oczami, ustami i skórą". To przeraziło ją jeszcze bardziej, a sytuację, w której się znalazła opisała później na TikToku, jako "horror".

Reklama

TikTok

Kiedy emocje nieco opadły i 24-latka odzyskała zdolność racjonalnego myślenia, postanowiła, że postara się jednak wydostać z przykrej sytuacji sama. Przy pomocy płynu do płukania ust udało jej się w końcu uwolnić język, ale kawałek kleju był do niego przyczepiony jeszcze kilka dni.

Czytaj też: Prosty sposób na french manicure

Zanim przykleisz sztuczne paznokcie, przeczytaj instrukcję

Samantha ma zamiar nadal stosować naklejane paznokcie, ale zdecydowała się podzielić się ze światem swoją "mrożącą krew w żyłach" historią, w której niemal "otarła się o śmierć", by przestrzec innych przed życiowymi pułapkami, jakie czyhają na nieostrożne dziewczyny, które instrukcje na opakowaniu czytają dopiero, gdy coś pójdzie nie tak.

Czytaj też: Stylistka mówi, jakich paznokci nigdy nie robi