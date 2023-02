Przypatrz się obrazkowi. Co uda ci się dostrzec?

Jak rozszyfrować stereogram? Nie potrzebujesz do tego specjalnego sprzętu, jednak nie jest to banalne. Przybliż się do ekranu i spróbuj wpatrzeć się w jeden punkt. Patrząc w głąb obrazu, powoli oddal się do ekranu nie zmieniając ustawień oczu. Jeżeli nic nie dostrzeżesz od razu - nie poddawaj się. Wraz z ćwiczeniami, wzrok coraz szybciej zauważa złudzenie optyczne i jest w stanie rozpoznać obraz za nim się kryjący.

Mało kto jest w stanie zauważyć to na obrazku. Jak sobie poradzisz?

Czy udało ci się zauważyć co znajduje się na obrazku? To zadanie wcale nie należy do najłatwiejszych! Sprawne oczy mogą jednak zauważyć, że za złudzeniem optycznym kryje się postać kobiety siedzącej na ławce. Czy tobie się to udało?

