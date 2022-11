Intymne pytania do narzeczonych. Duchowni mają w tym jeden cel

Wiele par marzy o ślubie kościelnym i wypowiedzeniu sakramentalnego "tak" w świątyni. Ostatnimi czasy droga do tego momentu jest dla przyszłych małżonków niekiedy kręta i zawiła. Oprócz specjalnego kursu przedmałżeńskiego, udziału w zajęciach przygotowujących do założenia rodziny, muszą odbyć szczerą rozmowę z księdzem, która powinna zakończyć się spisaniem oficjalnego protokołu.

Dotyczy to osób, które chcą wziąć katolicki ślub kościelny bądź konkordatowy. Narzeczeni muszą odpowiedzieć na szereg pytań i jest to konieczne do zawarcia związku małżeńskiego. Jest to o tyle stresujące, że niektóre z nich dotyczą sfery intymnej, m.in. współżycia.

Spisanie protokołu konieczne do zawarcia sakramentu małżeństwa

Spisanie specjalnego protokołu przedślubnego na podstawie wywiadu z przyszłymi małżonkami jest konieczne do zawarcia ślubu kościelnego. W trakcie wizyty w kancelarii parafialnej oprócz ustalenia daty i godziny ceremonii oraz wniesienia opłaty za udzielenie sakramentu, o tym czy do ślubu w ogóle dojdzie decydują dalsze działania.

Zdjęcie Sakrament ślubu poprzedza wiele formalności, którym musi stawić czoła para młoda / 123RF/PICSEL

O co może zapytać ksiądz?

Pytania padające na początku są dość formalne - dotyczą danych osobowych czy kwestii wiary. Potem duchowny pyta o długość trwania znajomości jak i związku. W protokole musi zostać uwzględniona również informacja o tym, czy rodziny narzeczonych zdążyły się już poznać.

Potem duchowny zadaje bardziej intymne pytania, dotyczące współżycia oraz "niezdolności fizycznej". Zatajenie jakichkolwiek informacji może przyczynić się nawet do unieważnienia zawartego sakramentu.

Na rozmowie padają m.in. pytania:

Czy narzeczony/narzeczona nie ma wątpliwości co do stanu swojego zdrowia?

Czy uważa, że będzie mógł mieć własne dzieci?

Czy nie ma wątpliwości co do zdolności do współżycia małżeńskiego?

Co więcej, duchowni biorą pod uwagę wprowadzenie w niedalekiej przyszłości dodatkowych pytań, które mają dotyczyć intymnego pożycia przyszłych małżonków. Przyszli małżonkowie być może będą musieli zdradzić, czy ze sobą współżyją oraz czy występują u nich jakieś problemy w trakcie zbliżeń. Kościół katolicki wyjaśnia, że działania te mają prowadzić do ograniczenia ilości unieważnień ślubów kościelnych - innymi słowy - przeciwdziałania "kościelnym rozwodom".

***

