Trawianka (Perccottus glenii) naturalnie występuje w Azji Wschodniej, ale od kilkudziesięciu lat jest w Polsce gatunkiem szeroko rozprzestrzenionym. W "karcie informacyjnej gatunku" przygotowanej przez specjalistów z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach czytamy, że trawianka to w Polsce ryba słodkowodna, osiągająca 14-17 cm .

"Ubarwienie jest zmienne, od oliwkowozielonego do szarobrunatnego. Na bokach i brzuchu występują ciemnobrunatne, nieregularne plamy i smugi . Od pyska przez oczy do końca pokrywy skrzelowej biegnie ciemna pręga" - wskazują specjaliści w "karcie informacyjnej gatunku" zamieszczonej na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska .

Nadleśnictwo Garwolin informuje w mediach społecznościowych, że trawianka jest niezwykle żarłocznym drapieżnikiem, polującym na wszystko, co się rusza . Potrafi zjeść ryby niewiele mniejsze od niej samej. Chętnie poluje na narybek naszych rodzimych gatunków oraz na postacie larwalne płazów.

W Polsce po raz pierwszy trawianka została odnotowana w 1993 r. w starorzeczu Wisły k. Dęblina , ale nadal nie wiadomo, jak i dlaczego znalazła się w polskich wodach. Autorzy "karty informacyjnej gatunku" wskazują, że: " gatunek przypuszczalnie został zawleczony z materiałem zarybieniowym azjatyckich ryb karpiowatych , choć nie można wykluczyć wypuszczenia przez akwarystów . W kolejnych latach stwierdzono jej obecność w Wiśle i jej starorzeczach w okolicach Warszawy, w Zbiorniku Włocławskim, koło Tczewa oraz przy ujściu do Bałtyku. Gatunek ten wniknął również w dorzecze Odry".

Z "karty informacyjnej gatunku" wynika, że trawianka zaliczana jest do kategorii W4, co oznacza, że jest to gatunek wysokiego ryzyka, występujący w środowisku przyrodniczym, szeroko rozprzestrzeniony, znajdujący się na czarnej liście.