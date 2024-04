Jakie substancje odżywcze zawierają ryby? Oto dlaczego warto je jeść

Jedzenie ryb to nie tylko przyjemność dla podniebienia, ale także ważny element zdrowego stylu życia. Ryby są jednym z najlepszych źródeł kwasów tłuszczowych omega-3, takich jak kwas eikozapentaenowy (EPA) i kwas dokozaheksaenowy (DHA). Te zdrowe tłuszcze są kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu, a zwłaszcza serca, mózgu i oczu. Pomagają obniżać poziom złego cholesterolu we krwi, zmniejszają ryzyko chorób serca i udaru oraz wspomagają funkcjonowanie mózgu, poprawiając koncentrację i funkcje poznawcze.



Ryby są doskonałym źródłem wysokiej jakości białka, które jest niezbędne dla budowy i regeneracji tkanek w organizmie. Dzięki temu są one szczególnie ważne dla osób aktywnych fizycznie, sportowców oraz osób starszych, które potrzebują większej ilości białka do utrzymania zdrowia i siły mięśni.



Ryby dostarczają również wielu niezbędnych witamin i minerałów, takich jak witaminy z grupy B (np. B12, B6, niacyna), witamina D, żelazo, jod, potas i selen. Te składniki odżywcze są kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania organizmu — wspierają układ odpornościowy, nerwowy, oraz pomagają w utrzymaniu zdrowych kości, skóry i włosów.

O tym, które ryby mają najwięcej wartości odżywczych, opowiedziała dietetyczka Kimberly Gomer w rozmowie z Forbes Health. Oto niektóre gatunki, na które zwróciła uwagę ekspertka.

To jedne z najzdrowszych ryb świata. Niech nie zwiedzie nas ich niespozorny wygląd

Sardynki to jedne z najmniejszych ryb z rodziny śledziowatych, jednakże ich niewielkie rozmiary wcale nie odpowiadają ilości wartości odżywczych. Wręcz przeciwnie, sardynki są prawdziwą skarbnicą cennych składników takich jak kwasy omega-3, a także wapń, ponieważ spożywamy je wraz z ich ośćmi.



Dodatkowo sardynki są bogate w witaminy D oraz B12, które są kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Pamiętajmy, że ich niedobór może powodować problemy z układem krążenia i układem nerwowym. Spożywanie sardynek może także przyczynić się do obniżenia poziomu cholesterolu oraz zapobiegania chorobom serca.



Co istotne sardynki nie kumulują dużych ilości toksyn w tym rtęci, dzięki czemu możemy je bezpiecznie jeść, nawet z dużą częstotliwością.

Sardynki to skarbnica kwasów tłuszczowych omega-3 123RF/PICSEL

Tłusta ryba o wyśmienitym smaku. Najlepiej smakuje wędzona lub grillowana

Makrela, zwłaszcza świeża i grillowana, jest nie tylko wyśmienitą przekąską, ale także doskonałym źródłem składników odżywczych. Podobnie jak sardynki, makrela jest bogata w kwasy omega-3, przez co jest świetnym wyborem dla osób dbających o zdrowie serca.



Znajdziemy w niej liczne witaminy i minerały, a także pełnowartościowe białko. Wszystkie te składniki odżywcze wspomagają pracę serca, usprawniają pracę mózgu, a także przekładają się na lepszą odporność. Regularne spożywanie makreli obniży cholesterol i wpłynie pozytywnie na nasze funkcje poznawcze.



Pamiętajmy jednak, że makrela jest rybą wysokokaloryczną. W 100 g świeżej makreli znajdziemy aż 205 kcal, a w rybie wędzonej będzie ich jeszcze więcej.

Ta ryba ma właściwości antynowotworowe. Uważaj jednak na jej pochodzenie

Łosoś jest jedną z najbardziej cenionych ryb ze względu na swoje wyjątkowe właściwości zdrowotne, a także przyjemny smak.



Podobnie jak inne tłuste ryby, łosoś zawiera dużą ilość kwasów omega-3, a także białka i mikroelementów. Oprócz witaminy D oraz witamin z grupy B ryba ta dostarcza także witaminy A i E.



Witamina A ma zdolność do regeneracji komórek i wykazuje właściwości antynowotworowe. Odpowiada też za dobry wzrok oraz zdrową skórę. Witamina E podobnie jak A, wykazuje silne działanie przeciwutleniające. Dzięki temu zapobiega starzeniu i chroni przed nowotworami. Ma także właściwości antymiażdżycowe i przeciwzapalne. Dodatkowo stymuluje układ odpornościowy człowieka.



Jednakże wybierając łososia, musimy zwrócić uwagę na jego pochodzenie, ponieważ jak donoszą naukowcy z University of Cambridge, Lancaster University, University of Stirling i University of Aberdeen ryba hodowlana traci aż sześć z dziewięciu ważnych składników odżywczych. W badaniu, które pojawiło się na łamach czasopisma "Nature Food" opisano, że hodowlany łosoś nie dostarczy nam takich ilości wapnia, jodu, żelaza, omega-3, witaminy B12 i witaminy A, jakich można by oczekiwać. To wina ich diety - ryby karmione są przetworzoną, wysokotłuszczową i wysokobiałkową żywnością, która sprawia, że rosną większe.



Poza tym łosoś hodowlany jest narażony na działanie związków występujących w zanieczyszczonym środowisku, m.in. dioksyn i pestycydów. Z tego powodu najlepszym wyborem jest łosoś dziki pochodzący z Alaski lub łowiony z wód Pacyfiku.

To jedna z ulubionych ryb Polaków. Zmniejsza ryzyko chorób serca i udaru

Śledź, będący jednym z najpopularniejszych gatunków ryb w Polsce to kolejna ryba warta uwagi ze względu na swoje prozdrowotne właściwości. Mimo że zawiera dużo tłuszczu, ponad 70 proc. stanowią nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3. Dzięki temu spożywanie jej zmniejsza ryzyko chorób serca i udaru.



Śledź jest także doskonałym źródłem białka oraz witamin z grupy B, zwłaszcza B12, B6, B2, B3. Wpływają one na prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, pomagają utrzymać zdrowe serce, a także biorą udział w produkcji krwinek czerwonych.



Poza tym spożywanie śledzi wpływa na zwiększenie odporności, zapobiega chorobom układu krążenia i serca, obniża poziom cholesterolu, a także wzmacnia kości i wspiera wzrok. Mimo że zaliczają się do ryb tłustych, nie są tak kaloryczne, jak mogłoby się to wydawać. W 100 g mięsa znajdziemy niecałe 160 kcal.

Śledź to jedna z ulubionych ryb Polaków 123RF/PICSEL

Zdrowa ryba z polskich rzek. To solidna porcja białka

Pstrąg, charakterystyczny dla górskich strumieni, rzek, a także jezior to jedna z najchętniej spożywanych przez Polaków ryb. Pstrąg obfituje w wiele substancji odżywczych, które przysługują się naszemu zdrowiu. Co w nim znajdziemy?



Przede wszystkim solidną porcję białka, które w organizmie spełnia kilka zasadniczych funkcji - jest budulcem komórek i tkanek, a także odpowiada za odporność czy procesy metaboliczne. Oczywiście, to także ważny surowiec energetyczny, który daje nam siłę.



Prócz białka w pstrągu obecne są cenne witaminy i minerały w tym:



witaminy A, B6, B12, C, D i E,

niacyna,

kwas pantotenowy,

tiamina,

ryboflawina,

kwas foliowy,

selen,

fosfor,

potas,

magnez,

miedź,

wapń,

żelazo.

