Okno transferowe OFE-ZUS otwarte jest od 1 kwietnia do 31 lipca 2024 r. i w tym terminie kilkanaście milionów osób urodzonych po 1968 r. może zdecydować, czy składki na ich przyszłe emerytury pozostaną w ZUS, czy może w części zostaną przekazane do Otwartego Funduszu Emerytalnego .

"Każdy musi podjąć decyzję sam czy chce pełne składki zostawić na swoim koncie emerytalnym w ZUS, czy też część z nich skierować do otwartych funduszy emerytalnych. W tym roku tego wyboru mogą dokonać osoby, które do sierpnia 2024 nie osiągną jeszcze wieku 50 lat w przypadku pań (kobiety urodzone od 1974 r.) lub wieku 55 lat w przypadku mężczyzn (mężczyźni urodzeni od 1969 r.)" - przekazała rzeczniczka ZUS na Dolnym Śląsku, Iwona Kowalska-Matis.

Jak informuje serwis Biznes Interia: "Decyzja wynika z nowych zasad obowiązujących w ramach systemu emerytalnego. Do 1 lipca trzeba decydować, co ze składkami emerytalnymi. Tylko decyzje podjęte do tego terminu będą przez ZUS brane pod uwagę i mogą doprowadzić do ewentualnej zmiany. Brak przekazania informacji również będzie decyzją, którą ZUS będzie rozpatrywał jako chęć dalszego przekazywania składki emerytalnej w całości na subkonto w ZUS".