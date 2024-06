Po drugiej stronie barykady znajdują się emeryci, którzy pobierają rekordowo wysokie świadczenia . Jak poinformował rzecznik ZUS, Paweł Żebrowski, najwyższa emerytura wypłacana jest obecnie na Śląsku. Mężczyzna co miesiąc otrzymuje ponad 48 tys. zł, a jego staż pracy wynosi 62 lata. Wśród kobiet najwyższe świadczenie - ponad 37 tys. zł pobiera mieszkanka woj. kujawsko-pomorskiego. Seniorzy otrzymujący tak wysokie świadczenia nie tylko zgromadzili na swoich kontach imponujące składki, ale przeszli na emeryturę bardzo późno - w większości po 80. roku życia.

Polski system emerytalny dopuszcza też emeryturę bez lat pracy, która przyznawana jest po pozytywnej opinii Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wcześniej należy jednak uzyskać odmowną decyzję w standardowym postępowaniu dotyczącym prawa do świadczenia. Emerytura bez pracy jest równa minimalnemu świadczeniu, które od marca 2024 roku wynosi 1780,96 zł brutto .

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wskazuje, że "Ubezpieczonym oraz pozostałym po nich członkom rodziny, którzy wskutek szczególnych okoliczności nie spełniają warunków wymaganych w ustawie do uzyskania prawa do emerytury lub renty, nie mogą - ze względu na całkowitą niezdolność do pracy lub wiek - podjąć pracy lub działalności objętej ubezpieczeniem społecznym i nie mają niezbędnych środków utrzymania, Prezes Zakładu może przyznać w drodze wyjątku świadczenia w wysokości nieprzekraczającej odpowiednich świadczeń przewidzianych w ustawie".