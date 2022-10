Uzdrowisko w Iwoniczu-Zdroju

Życie i styl W niewielkiej wsi w Polsce ukazała się Matka Boska. Zobaczył ją pasterz Iwonicz-Zdrój leży w województwie podkarpackim na skraju Beskidu Niskiego. Miasto odznacza się nie tylko wyjątkowym krajobrazem, ale także leczniczym i uzdrowiskowym mikroklimatem. Jak można przeczytać na oficjalnej stronie gminy, historia miejscowości sięga XIV wieku, a na przestrzeni lat doszło do wielu zmian na terenie Iwonicza-Zdroju.

Początkowo miejscowość była w rękach rodu Iwanickich, ale od 1799 roku właścicielami był ród Załuskich. To właśnie oni przyczynili się do powstania uzdrowiska. W międzyczasie miasto zmierzyło się z powodziami, pożarami i najazdem m.in. Szwedów i Tatarów.

Oprócz tego u schyłku XIX wieku w okolicy zaczęto eksploatować ropę naftową. To pozytywnie wpłynęło na całą miejscowość, która wówczas prężnie rozwijała się jako uzdrowisko. Po wojnie własność Załuskich przejęło państwo, a w 1955 roku doszło do podziału administracyjnego na Iwonicz i Iwonicz-Zdrój.

Zdjęcie Iwonicz-Zdrój przyciąga tłumy kuracjuszy / MAREK DYBAS/REPORTER / East News

Leczniczy Iwonicz-Zdrój

Iwonicz-Zdrój to jedno z najstarszych uzdrowisk w Polsce. Cieszy się ono sporym zainteresowaniem i przyciąga tysiące kuracjuszy, którym miasto oferuję szeroką bazę sanatoriów, pensjonatów, obiektów leczniczych, a także rekreacyjnych i sportowych.

Mówiąc o tym miejscu, trzeba podkreślić, że odznacza się źródłami wody mineralnej. Wyróżnia się tam m.in. wody fluorkowe, bromkowe i chlorkowo-wodorowęglanowo-sodowe. Na tym jednak nie koniec, bo w Iwoniczu-Zdroju można oddychać czystym powietrzem bogatym w brom, jod i ozon. To podkarpackie uzdrowisko szczyci się szerokim profilem leczniczym. Na oficjalnej stronie gminy podano, że obejmuje on m.in. laryngologię, neurologię i gastrologię, a ponadto skupia się na schorzeniach związanych ze skórą, narządami ruchu oraz drogami oddechowymi.

Jak się okazuje, o niezwykłych właściwościach tego miejsca wiadomo już mniej więcej od 1578 roku. To właśnie z tego okresu pochodzą pierwsze informacje na ten temat. Mimo że na przestrzeni wieków uzdrowisko mierzyło się zarówno z tymi dobrymi, jak i złymi chwilami, to do dziś cieszy się popularnością. Między innymi to XVIII wiek był krytycznym momentem dla Iwonicza, podobnie było podczas I oraz II wojny światowej. W międzywojniu uzdrowisko intensywnie się rozwijało, ale do największych zmian i rozbudowy tego leczniczego miejsca doszło w okresie powojennym.

Matka Boża Uzdrowienia Chorych z Iwonicza-Zdroju

O cudach dokonanych przez Matkę Bożą słyszał niemal każdy. Do niezwykłych uzdrowień dochodzi na całym świecie i w przeróżnych zakątkach globu znajdują się miejsca, w którym można liczyć na pomoc Maryi. Jednym z nich jest Lourdes, do którego zmierzają tysiące pielgrzymów pragnących uzdrowienia ciała.

Zdjęcie W Iwoniczu-Zdroju znajduje się kościół, któremu nadano imię Matki Bożej Uzdrowienia Chorych / Marek BAZAK/East News / East News

Jak się okazuje, także w Iwoniczu-Zdroju doszło do pewnego wydarzenia, które uznano za niewątpliwą pomoc Matki Boskiej, a w związku z tym w mieście powstał nowy obiekt kultu, czyli kapliczka-chłodnica. "W miejscu umieszczenia tej kapliczki, w roku 1937 doszło do groźnie wyglądającego wypadku drogowego. Samochód marki Citroen B 14 z właścicielem willi »Sanato«, obrońcą Lwowa, mjr. dr. Józefem Aleksiewiczem oraz towarzyszącym mu kierowcą, jadąc od strony »Sanato« wpadł w poślizg, a następnie spadł ze zbocza przewracając się na dach. Samochód został całkowicie zniszczony, ale Józef Aleksiewicz oraz kierowca wyszli z tego wypadku bez większych obrażeń. Obaj mężczyźni byli zgodni, że czuwała nad nimi Matka Boska, która uratowała im życie. Na pamiątkę tego cudownego ocalenia, w tym miejscu została zamontowana chłodnica z rozbitego samochodu poświęcona Matce Bożej" - można przeczytać na tablicy znajdującej się obok kapliczki.

Ponadto w Iwoniczu-Zdroju można znaleźć kapliczkę zdrojową z figurą Matki Boskiej Przedziwnej, która powstała w 1891 roku. Na stronie Iwonickiego Stowarzyszenia "Ocalić od zapomnienia" można przeczytać, że jest miejscem kultu, które odwiedzają pielgrzymi w podziękowaniu za uzdrowienie. W ostatnim czasie została ona poddana renowacji, a na schodkach tuż pod figurą często palą się znicze symbolizujące wdzięczność za poprawę zdrowia.

Warto również podkreślić, że w Iwoniczu-Zdroju znajduje się kościół, któremu nadano imię Matki Bożej Uzdrowienia Chorych. Jak czytamy na oficjalnej stronie parafii, wszystko po to, by przypominał on zarówno mieszkańcom, jak i kuracjuszom, że czczona tam Maryja pomaga nie tylko w uzdrawianiu ciała, ale także duszy.

