Krzysztof Jackowski - dobrze znany Polakom jasnowidz, stara się wyłapać ze swoich wizji jak najwięcej informacji na temat przyszłości naszego kraju. Nie każdy uważa, że jego przepowiednie należy traktować z przymrużeniem oka. Profeta ma stałe grono fanów, którzy bacznie go obserwują i traktują każdą jego wizję bardzo poważnie.

Popularność Jackowskiego w sieci sprawiła, że coraz częściej dzieli się swoimi kolejnymi "przeczuciami". Odkąd zaczęła się wojna na Ukrainie, skupiał się w zasadzie głównie na Putinie i nad dalszymi losami Europy oraz Rosji.

W jednym nagraniu wyjawił, że "normalne czasy" już minęły.

Moje poczucie z 2019 roku, w którym mówiłem, że jest to ostatni normalny rok na świecie - 2020 rok będzie pierwszym rokiem na świecie okresu 3,5-letniego, który w przyszłości nazwiemy wojną. powiedział jasnowidz podczas audycji na żywo

Jackowski wróży atak nuklearny

W swoich przepowiedniach dotyczących wojny wypowiadał się o Rosji jako kraju, który może posunąć się do najgorszych rzeczy. Potem w wizjach dojrzał też ważną rolę Turcji, jakoby była zdolna odpowiedzieć na agresję ze strony Putina. Kilka miesięcy temu Jackowski zaczął opowiadać też o "żółtym pyle nad Polską".

Wyjaśnił, że widział unoszący się nad Polską "żółty pył", po czym dodał, że wojna przybierze jeszcze na sile. Zdaniem jasnowidza ten widok to nic innego jak zapowiedź ataku nuklearnego. Wskazał też miejsce, które będzie miało związek z tymi makabrycznymi wydarzeniami. Zdaniem profety może to być Wołgograd, niedaleko Gruzji. Zapewnił jednak, że ten atak przyczyni się do obalenia rządów Putina, a w samej Rosji dojdzie do rewolucji.

Żółty pył nad Polską

Wczoraj GIOŚ poinformował, że we wtorek (25.08 br.) w województwie lubelskim przekroczone zostało średniodobowego stężenia pyłu zawieszonego PM10 powyżej 100 µg/m3.

Jak czytamy w Interia Wydarzenia: "Przyczyną podwyższonych stężeń pyłu zawieszonego jest napływ mas powietrza znad Europy Wschodniej, które docierają nad wschodnią część Polski do województwa lubelskiego i podlaskiego oraz wschodnią część województwa warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Pył zawieszony w masach powietrza napływających nad Polskę pochodzi najprawdopodobniej z unosu pyłu z obszarów suchych oraz pożarów, jakie mają miejsce na terenie wschodniej Europy"

W ostatnim nagraniu na YouTube Jackowski po raz kolejny wspomniał o żółtym pyle nas wschodnią Polską. Tym razem zjawisko to powiązał z ostatnimi wydarzeniami w Odrze - tajemniczym zanieczyszczeniem i wyławianiem masowo śniętych ryb.

Musimy się przygotować na różne, dziwne zdarzenia, które się będą działy. A to Odra – zatrucie, niejasne, nikt nie wiem kto jest winny, czy ta rzeka jest dalej truta, czy ożyje czy nie. Są tam bardzo szkodliwe związki. A jest to wschodnia część Polski. stwierdził jasnowidz

Jackowski zwraca uwagę po raz kolejny na grożącą nam katastrofę klimatyczną.

Z wodą może być różnie. Z powietrzem może być różnie. Informacja padła i mowa o wschodniej Polsce. dodał profeta

Jego zdaniem fala nieszczęść nie jest przypadkowa, a ostatnie wydarzenia są o tyle przerażające, że mają bezpośredni związek z podstawowymi żywiołami na Ziemi - wodą i powietrzem, bez których nie da się żyć.

Zaczął się już zupełnie inny etap. Spraw, rzeczy, które zaczną nas dotykać. Ta kulminacja już się zaczęła. Informacje o kryzysie zaczęły padać delikatnie, mówiono, że to tylko chwilowe […] Woda to żywioł, który jest nam potrzebny, podobnie jak powietrze. wyjaśnił Jackowski

Nawiązał też do tego co mówił już wcześniej, że jego zdaniem rok 2019 był ostatnim "normalnym" rokiem, więc nie powinny nas dziwić bieżące wydarzenia.

Od ponad dwóch lat dzieją się wokół nas same nieszczęścia. Są one bardzo mocno z sobą posklejane i następują jeden po drugim. powiedział w nagraniu jasnowidz

Profeta chcąc nieco uspokoić wyjaśnia, że powinniśmy się przyzwyczaić to podobnych zdarzeń w najbliższej przyszłości.

Powinniśmy się już do tego przyzwyczaić, że rzeczywistość, która jest nam przedstawiana nie ma właściwie odpowiedzi.[…] Wachlarz tego co można z nami zrobić informacyjnie jest bardzo duży, mi brakło by już pomysłów. wyjaśnił Jackowski

Apeluje także o zdrowy rozsądek i racjonalne myślenie. Radzi, aby nie sugerować się domysłami, które gdzieś krążą w sieci, bo można tam znaleźć różne bzdury.

Bądźmy baczni, musimy stać się obserwatorami, w gąszczu nieszczęść znaleźć zdroworozsądkowe myślenie […] Nie obraźcie się, ale w dzisiejszej dobie jest deficyt myślenia indywidualnego. podsumował profeta