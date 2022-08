Krzysztof Jackowski znów wróży konflikt

Krzysztof Jackowski regularnie udostępnia za pośrednictwem kanału na YouTube transmisje, w których przepowiada przyszłość. Ponadgodzinne nagrania cieszą się ogromną popularnością. Przemyślenia Jackowskiego każdorazowo docierają do bardzo szerokiej publiczności. Ogląda je od 100 do nawet 200 tys. internautów.

Wizje Krzysztofa Jackowskiego rzadko są optymistyczne. Jasnowidz najczęściej wróży nadejście kryzysów, katastrof i przemian społecznych, które sprawią, że świat już nigdy nie będzie wyglądał tak samo. Co Krzysztof Jackowski powiedział podczas transmisji, która miała miejsce 20 lipca?

Reklama

Wizjoner podzielił się z internautami niepokojącymi przeczuciami. Jego zdaniem w niedalekiej przyszłości możemy spodziewać się kolejnego, znacznie poważniejszego niż wojna w Ukrainie, konfliktu militarnego.

Zobacz również: Jackowski zapowiadał to od dawna. Teraz przepowiednia się spełnia?



Zdjęcie „Nachodzi mnie takie poczucie, że świat się zaskoczy” - powiedział Jackowski / Kamil Jurkowski / East News

"Nachodzi mnie takie poczucie, że świat zaskoczy"

Krzysztof Jackowski rozpoczął transmisję, zaznaczając, że doznał bardzo istotnego i trudnego do wytłumaczenia przeczucia. Wspomniał, że jakiś czas temu mówił o wizji "dużego konfliktu na świecie". Później nawiązał do wojny w Ukrainie. "To co się dzieje to szantaż Rosji względem Europy" - zaznaczył. Agresja wojsk Władimira Putina to jednak - zdaniem Jackowskiego - zaledwie "podwalina". Prawdziwa masakra ma dopiero nastąpić. "Od paru dni nachodzi mnie takie poczucie, że świat zaskoczy" - przyznał Jackowski.

Jackowski jest zdania, że w przyszłości na świecie państwa podzielą się na dwie grupy. Polaryzacja będzie stawać się coraz bardziej wyraźna. Stwierdza, że w tej chwili na świecie rodzi się nowa siła, która dopiero da o sobie znać. Porozumienia, które powstaną, stopniowo będą się umacniać i mogą zagrozić bezpieczeństwu Europy. W potrzasku ma być między innymi Polska. Zdaniem wizjonera nasz kraj stanie się osamotniony. "Interesy polityczne i militarne coraz bardziej zaczną omijać Polskę. Minął moment, w którym nasz kraj był bardzo ważny w tym, co się dzieje" - zaznaczył Jackowski.

Świat zaskoczy bardzo szybkim porozumieniem kilku państw. To będzie porozumienie takie bardzo wyraziste. Porozumienie, które może nie zacznie reszcie świata stawiać warunki, tylko zacznie upominać resztę świata. Tak bym to bardziej określił - powiedział Jackowski.

***

Przeczytaj również:



Przepowiednia Aidy. Co zobaczyła wizjonerka?

Przepowiednia z Valdres. Co zobaczyła 90-letnia Norweżka?

Te znaki zodiaku będą mieć szczęście w finansach w 2022 roku!