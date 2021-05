Jadła tyle, co sześcioosobowa rodzina. Zrzuciła 87 kg

Claire Burt, 28-latka z Tibaru z Nowej Zelandii, od zawsze cierpiała na zaburzenia odżywiania. Ze swoją wagą zmagała się przez całe dzieciństwo, cierpiała także z powodu przemocy rówieśników - w szkole Claire nazywana była "grubym olbrzymem". Ból psychiczny doprowadził ją do rozwoju różnych zaburzeń odżywiania, w tym bulimii, anoreksji i napadowego objadania się.



Aby znaleźć pocieszenie i ulgę, Claire sięgała po jedzenie i objadała się ilością, która mogła wykarmić sześcioosobową rodzinę. Będąc w McDonald's, Claire zamawiała 10 dużych burgerów, dwie porcje frytek, dwie wrapy i dużą colę. Potem wracała wieczorem do domu i zamawiała dwie dodatkowe duże pizze na wynos i dwulitrową butelkę coli. Kobieta szacuje, że w szczytowym okresie jej napadowego objadania się wydawała ponad 500 funtów miesięcznie na same fast foody.



28-latka szacuje, że w najcięższym okresie życia ważyła ponad 152 kg. Szybki przyrost masy ciała doprowadził Claire do głębokiej depresji. Kobieta nie była w stanie wykonać codziennych czynności, przestała także wychodzić z domu. Rozwinął się u niej stan przedcukrzycowy.



Wiedziała, że musi podjąć decyzję o zmianie. 28 kwietnia 2020 roku przeszła operację, podczas której usunięto 80% żołądka. Kilka miesięcy po operacji Claire schudła ok. 87 kg. Jej życie odmieniło się radykalnie - 28-latka podkreśla, że po raz pierwszy w życiu czuje prawdziwą pewność siebie. Zaznacza, że bardzo pomogło jej w tym korzystanie ze wsparcia psychologa.





- Psychicznie i fizycznie jestem najzdrowsza niż kiedykolwiek byłam i to niesamowite uczucie - mówi w jednym z wywiadów. - Czuję się niesamowicie, gdy mogę znowu się ruszać i biegać - robić najdrobniejsze rzeczy, które większość ludzi uważa za oczywiste. To tak, jakbym znowu zaczynała życie.



Złośliwi komentatorzy piszą, że "oszukała swoją utratę wagi, przechodząc operację", jednak Claire twierdzi, że nadal musi włożyć dużo ciężkiej pracy, aby utrzymać nową wagę.



* * *



