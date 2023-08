Łania przewróciła dziecko w Zakopanem. Było o krok od tragedii

W Polsce w środowisku naturalnym występują zaledwie trzy gatunki jadowitych pająków. Ukąszenie przez takiego przedstawiciela może być niebezpieczne szczególnie dla osób uczulonych na jad. W niektórych przypadkach objawy podobne są do zatrucia pokarmowego - występuje podwyższona temperatura ciała, nudności i wymioty, niekiedy jest to sam obrzęk, zaczerwienienie i piekący ból, a bywa i tak, że dochodzi do wstrząsu anafilaktycznego. Wówczas konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna.

Na szczęście w Polsce zdecydowana większość pająków nie stanowi zagrożenia dla człowieka. Do tych jadowitych występujących w środowisku naturalnym zalicza się:

Sieciarza jaskiniowego - jego jad nie jest śmiertelny, ale może powodować szereg dolegliwości, podobnych do tych, które powstają po ukąszeniu szerszenia. Pająk zazwyczaj pojawia się w miejscach ciemnych i wilgotnych - piwnicach, jaskiniach, a także w okolicy studzienek kanalizacyjnych.

Tygrzyka paskowanego - sporych rozmiarów pająk o charakterystycznym wyglądzie, którego jad wywołuje objawy do tych występujących po użądleniu przez osę.

Z uwagi na to, że tygrzyk paskowany coraz częściej widywany jest w przydomowych ogródkach, na łąkach, przy zbiornikach wodnych - czyli tam, gdzie najczęściej wypoczywa się w czasie wakacji, warto wiedzieć jak wygląda i w jaki sposób człowiekowi może zagrozić jego jad. W przypadku ukąszenia przez tego stawonoga ważne jest przede wszystkim zachowanie spokoju i pierwsza pomoc. Przy objawach uczulenia należy natomiast niezwłocznie udać się do szpitala.

Tygrzyk paskowany - jak wygląda i gdzie występuje?

Tygrzyk paskowany to bliski krewny pająka krzyżaka, jeden z największych i zdaniem wielu - najpiękniejszych pająków w naszym kraju. U samic mierzących nawet 25 mm długości, odwłok pokryty jest szczecinką włosków w kolorze srebra, na których widnieją żółte paski - podobne do tych występujących u osy. Nieco mniejsze samce (długość nie przekraczająca 7 mm) mają jedynie na odwłoku szarą plamkę.

Zdjęcie Zabarwienie odwłoka samic tygrzyka paskowanego przypomina ciało osy / PIOTR KAMIONKA/REPORTER/PIOTR KAMIONKA/REPORTER / East News

Tygrzyki pasowane przebywają zazwyczaj na nasłonecznionych, wilgotnych łąkach - tam, gdzie istnieją idealne warunki do polowania na ważki i pasikoniki. Można spotkać je także w okolicach zbiorników wodnych i w zbożach. Co ciekawe, tygrzyki paskowane podobnie jak większość pająków, prowadzą samotny tryb życia. Przeciętnie jeden metr kwadratowy zamieszkują tylko trzy osobniki. Gody tygrzyków rozpoczynają się końcem lata - samica składa do 400 jaj w dużym i grubym kokonie o zabarwieniu żółtym lub brązowym, który zawiesza wśród traw. Po czterech tygodniach z jajek wylegają się młode i zimują w kokonie, z którego wychodzą dopiero wiosną.

Gatunek ten do niedawna występował tylko w dwóch miejscach w Polsce - w Galicji i Wielkopolskim Parku Narodowym. Obszar, w którym jest spotykany, stale się jednak powiększa.

Tygrzyk paskowany - czym może grozić ukąszenie przez tego pająka?

Tygrzyk paskowany jest pająkiem jadowitym i mimo, że nie jest agresywny, a ukąszenie przez niego mało prawdopodobne, warto wiedzieć co robić, gdy do tego dojdzie. Objawy są podobne do użądlenia przez osę. Może pojawić się wówczas:

opuchlizna,

zaczerwienienie i swędzenie,

ból w miejscu ugryzienia.

Sprawa bywa poważniejsza w przypadku uczulenia na jad tygrzyka paskowanego. Toksyna może wywoływać silne reakcje alergiczne, a nawet wstrząs anafilaktyczny - pojawia się wówczas duszący kaszel i problemy z oddychaniem. W takiej sytuacji należy jak najszybciej udać się do szpitala, gdzie pacjentowi zostanie podana surowica.

Ugryzienie przez tygrzyka paskowanego - pierwsza pomoc

Miejsce ugryzienia przez pająka zawsze warto odkazić. Oprócz tego dobrze posmarować je specjalną maścią lub kremem łagodzącym świąd oraz pieczenie. Jeśli rana się nie będzie się goić, a dodatkowo pojawi się w niej ropa lub nasili obrzęk, należy niezwłocznie zgłosić do lekarza. Może to świadczyć o zakażeniu bakteryjnym i w takim przypadku konieczna będzie antybiotykoterapia.

Zdjęcie Ukąszenie przez tygrzyka paskowanego zwykle objawia się zaczerwieniem skóry i opuchlizną / 123RF/PICSEL

Tygrzyk paskowany - czy jest pod ochroną?

Tygrzyk paskowany pod ochroną był przez długi czas. Od roku 2011 został usunięty z listy gatunków chronionych, jednak nie oznacza to że można robić mu krzywdę. Z uwagi na łagodność tych pająków do ukąszeń dochodzi naprawdę bardzo rzadko, a wbrew pozorom są pożytecznymi stworzeniami. Żywią się bowiem uciążliwymi i irytującymi owadami i szkodnikami roślin, m.in. meszkami, komarami czy muchówkami.