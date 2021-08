Kim jest Jagoda Grondecka?

Jagoda Grondecka była jedną z pierwszych dziennikarek, które na bieżąco relacjonowały sytuację w Afganistanie po tym, jak talibowie stopniowo zaczęli zdobywać strategiczne punkty tego kraju.

Do tej pory mieszkała ona w Kabulu, stolicy Afganistanu. Dziennikarka z wykształcenia jest iranistką, która od września 2020 roku mieszkała w Afganistanie i na miejscu wspierała tamtejszą ludność.



Na jej profilu w mediach społecznościowych można znaleźć wiele tekstów i zdjęć przedstawiających afgańską rzeczywistość. Także teraz, gdy talibowie zaczęli odzyskiwać władzę w państwie i gdy weszli do Kabulu.



To właśnie wtedy pojawiły się pytania, czy polska dziennikarka jest jeszcze bezpieczna w zaistniałej sytuacji. Szybko okazało się, że Jagoda Grondecka może obawiać się o własne bezpieczeństwo, lecz wciąż narażała życie pomagając w ewakuacji Afgańczyków.



Sama nie zdecydowała się wrócić pierwszym samolotem do Polski. Teraz jednak okazuje się, że wraz z innymi potrzebującymi wylądowała na lotnisku w Warszawie.



Tam już oczekiwali na Jagodę jej najbliżsi - rodzina i przyjaciele, którzy doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że dziennikarka uciekała z Afganistanu, ratując swoje życie.



Okazuje się, że Jagoda Grondecka wylatując z Kabulu, zostawiła tam cały swój majątek. Zabrała najpotrzebniejsze rzeczy oraz... kota.



Obecna sytuacja w Afganistanie

Po powrocie do Polski dziennikarka rzuciła się w dalszy wir pracy, by pomóc już zdalnie osobom potrzebującym - uchodźcom z Afganistanu. Wiedziała, że dłużej nie może zostać na miejscu - groziłoby to nawet utratą życia, mimo wcześniejszych zapewnień talibów o możliwości dalszego wykonywania pracy.



Praca innych dziennikarek w Afganistanie już została zablokowana. Shabnam Dawran nie została wpuszczona do studia telewizyjnego, a jako tłumaczenie decyzji usłyszała, że zmienił się system i nie może pozostać już na swoim stanowisku.



Jak widać, sytuacja jest dynamiczna, a sama Jagoda Grondecka doskonale zdawała sobie z tego sprawę. W swoich mediach społecznościowych podziękowała internautom za ogromną ilość wiadomości, w której ludzie wyrażali troskę o jej bezpieczeństwo.

