Świnki morskie. Podstawowe informacje

Świnki morskie, inaczej zwane kawiami domowymi, pochodzą z Ameryki Południowej. Dożywają średnio od 6 do 8 lat. Dzielą się na rasy krótko- i długowłose, które według niektórych różnią się nie tylko wyglądem, ale i charakterem.

Najlepiej zakupić świnkę morską od hodowcy - profesjonaliści chętnie odpowiedzą na nasze pytania. Warto zwrócić uwagę na to, aby zwierzę miało błyszczącą sierść, nieprzerzedzoną ani nieskołtunioną - będzie to oznaka zdrowia.

Świnki morskie. Żywienie

Kawia domowa powinna codziennie otrzymywać specjalną suchą karmę, sianko oraz wodę. Dobre będą dla niej także świeże owoce i warzywa. Nie można podawać jej fasoli, gdyż jest trująca oraz kapusty, która powoduje wzdęcia.

Przed nabyciem świnki morskiej warto zastanowić się, czy na pewno będziemy mieli czas i środki, aby odpowiednio o nią zadbać. Trzeba pamiętać, że zwierzęcia nie można zostawiać samego na dłużej niż dwa dni.





Świnki morskie. Wyposażenie

W klatce dla świnki morskiej powinno znaleźć się odpowiednie wyposażenie. Podstawą będzie domek do spania, miska na jedzenie oraz poidełko z wodą. Przyda się również coś do zabawy - do wyboru jest dużo rzeczy spośród rur czy ramp.



Należy pamiętać, że kawię domową można nauczyć załatwiania się w kuwecie tak jak kota. Jednak naukę taką trzeba rozpocząć już w bardzo wczesnym wieku i zbudować pozytywne skojarzenia z tym miejscem.



