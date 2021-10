​Jackfruit. Wyjątkowy owoc, który smakuje jak mięso

Przechowywanie wędliny po zakupie. Co robimy nie tak?

Wędlina pakowana w foliowy worek nie ma szans zachwycić nas smakiem. Niestety jest to powszechna praktyka. Tak jest szybciej, łatwiej i higieniczniej zdaniem niektórych. Jednak mięso zapakowane w folię, nie powinno spędzać w niej zbyt dużo czasu. Powód? Szczelne opakowanie odcina dopływ powietrza, dlatego mięso i wędliny szybciej się psują.



Zatem co należy zrobić? Układanie wędliny na pasku folii aluminiowej też nie rozwiązuje problemu. Na rynku są dostępne szklane opakowania i to one są najlepsze. Jeżeli nie mamy ich pod ręką, możemy wykorzystać słoik, pamiętając, aby nie dokręcać pokrywki. Plastik? Na krótką metę też spełni oczekiwania. Ważna jest logistyka. Jeżeli wiemy, że dziennie zjadamy pięć plasterków szynki, to nie kupujmy pół kilograma. W pobliskiej masarni lub sklepie spożywczym możemy być częstszym gościem i wybierać świeże produkty, zamiast "kisić" je w lodówce.

Zdjęcie Mięs i wędlin nie zawijaj szczelnie folią aluminiową. Brak dostępu powietrza sprawia, że szybciej się psuje / 123RF/PICSEL

W jakiej temperaturze przechowywać wędlinę w lodówce?

Jeżeli mowa o lodówce. Istotna jest temperatura. Pamiętajmy, że w zależności od wysokości półki w zamrażarce może być różna. Zatem, gdzie należy kłaść wędliny? Odpowiednia będzie środkowa półka. Właśnie na niej obowiązuje temperatura 4°C, która sprzyja nabiałowi oraz wędlinom.

