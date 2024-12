Co to jest ultraprzetworzona żywość?

Terminu "żywność ultraprzetworzona" użył po raz pierwszy prof. Carlos Monteiro z Uniwersytetu São Paulo, który opracował skalę Nova - klasyfikację uwzględniającą poziom przetworzenia żywności. Produkty ultraprzetworzone (ang. UPF - Ultra-Processed Foods) to żywność, która została poddana intensywnym procesom przemysłowym i zawiera składniki chemiczne oraz dodatki, które nie występują w naturalnej żywności. Zazwyczaj są to produkty gotowe do spożycia lub wymagające minimalnej obróbki przed podaniem. Badania prowadzone w ostatnich latach pokazują, że ten rodzaj jedzenia może nie tylko negatywnie wpływać na zdrowie fizyczne, lecz także psychiczne, przyczyniając się do depresji, pogorszenia snu i problemów z koncentracją.