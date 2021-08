Jak stworzyć strefę relaksu w ogrodzie? Sprawdź porady ekspertów!

Relaks w ogrodzie: podział na strefy

Relaks to kwestia indywidualna, bo dla każdego odpoczynek oznacza coś innego: możliwość wypicia kawy w otoczeniu kwiatów, zjedzenie posiłku z najbliższymi na łonie natury, uprawianie jogi, medytacja lub domowe zabiegi SPA w otoczeniu zieleni.

Urządzając strefę relaksu, trzeba jednak wziąć pod uwagę nie tylko upodobania, ale też specyfikę działki, jej układ oraz przestrzeń do zaaranżowania. Wykorzystać można nie tylko taras, ale też małą architekturę ogrodową, a nawet urządzić miejsce relaksu w środku ogrodu na trawie lub wyłożonym podłożu z płytek drewnianych, białego żwirku lub kompozytu. Warto też podzielić całość na różne sektory, aby jak najlepiej wykorzystać przestrzeń i sprostać oczekiwaniom, a także potrzebom wszystkich domowników.

Strefa wypoczynku

Ta część prawdopodobnie zajmie najwięcej miejsca, ponieważ zazwyczaj wymaga ustawienia leżaków lub kompletu wypoczynkowego z wygodnymi poduszkami. Można też zrezygnować ze standardowych rozwiązań i ułożyć na tarasie lub w altanie dywany zewnętrzne, siedziska w formie poduch, koce i pufy. Innym pomysłem jest wykorzystanie hamaka, krzesła brazylijskiego lub huśtawki ogrodowej. Strefę wypoczynku warto ustawić w półcieniu i osłonić od słońca, wiatru, hałasów oraz osób postronnych.

Strefa kawiarniania

Śniadanie lub kawa na trawie? Wewnątrz ogrodu, w otoczeniu roślin zielonych i kwiatów, warto ustawić mniejszy komplet mebli, przy którym będzie można zjeść posiłek i wyciszyć się. Takie miejsce sprzyja też długim rozmowom oraz doświadczaniu smaków, kolorów, zapachów i dźwięków.

Strefa rekreacyjna, jogi, SPA i mindfulness

Taras, weranda lub altana to dobre miejsce do zaaranżowania ogrodowego SPA, przestrzeni do uprawiania jogi lub mindfulness. Wystarczy podłoga do rozłożenia maty, kilka roślin, kadzideł, świec i lampionów. Strefa powinna być wyciszona i zacieniona, aby nic nie rozpraszało przebywających tam osób. Jeśli planowane jest ogrodowe SPA, można w tym miejscu postawić jacuzzi i leżankę do masażu. Powinno znaleźć się także miejsce na odwieszenie ręczników. Można też pójść o krok dalej i zainstalować ogrodowy prysznic.

Strefa jadalni

Dla niektórych najlepszym relaksem w ogrodzie jest spotkanie z przyjaciółmi i wspólne celebrowanie posiłku. Warto więc zaplanować miejsce na meble ogrodowe, które pozwolą wygodnie zjeść śniadanie, obiad lub kolację w świetle lampionów i świec. Najwygodniej będzie zaaranżować takie miejsce przy wyjściu z domu (najlepiej z kuchni), aby nie musieć przenosić zastawy i jedzenia przez cały ogród.

Mała architektura do strefy relaksu w ogrodzie

Dobrym pomysłem na wydzielenie stref, np. jadalni, relaksu i rekreacji, jest zbudowanie altany ogrodowej, która zapewni cień, ochroni przed deszczem, wiatrem i zagwarantuje poczucie intymności. Altana to w świetle prawa wolnostojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy, który nie może mieć więcej niż 5 m wysokości przy dachu stromym i 4 m przy płaskim. Musi być położona przynajmniej 3 m od granicy działki. O formalnościach decyduje powierzchnia konstrukcji. Na zgłoszenie można wybudować altanę o powierzchni zabudowy nie większej niż 35m2. Większa altana będzie wymagała uzyskania pozwolenia. Budowę należy zgłosić do urzędu miasta lub starostwa powiatowego.

Alternatywą dla altany jest namiot ogrodowy. Taka mała architektura ogrodowa pięknie prezentuje się w otoczeniu roślin oraz stwarza odpowiednie warunki do relaksu.

Jakie meble wybrać do strefy relaksu w ogrodzie?

Podstawą wyposażenia strefy relaksu w ogrodzie są dobrze dobrane meble. Warto postawić na te wysokiej jakości, które posłużą nawet przez dziesiątki lat oraz będą komfortowe w użytkowaniu. Aby dokonać dobrego wyboru, najlepiej wypróbować je w sklepie: sprawdzić oparcia, sposób rozkładania, ciężar (jest istotny, jeśli mają być mobilne), jakość wykonania oraz możliwość dokupienia poduszek.

Na jakie meble warto zwrócić uwagę?

Leżaki ogrodowe, hamaki i huśtawki

Leżak sprawdzi się w strefie wypoczynkowej oraz ogrodowym SPA. Przed zakupem warto zwrócić uwagę, czy łatwo się rozkłada, a jego powierzchnia i kąt nachylenia są wygodne. Najlepsze będą te wielofunkcyjne, z możliwością regulacji oparcia. Niektóre modele leżaków mają też wbudowany rozkładany podnóżek. Do leżaków z tkaniny nie trzeba kupować dodatkowych poduszek, ale mogą nie być tak wygodne i solidne jak drewniane. Przy drewnianych leżakach konieczne jest zainwestowanie w dodatkową miękką warstwę.

Innym pomysłem na wypoczynek w ogrodzie jest hamak. Klasyczny trzeba przymocować do słupków na tarasie lub drzew. Jeśli jest to niemożliwe, można zdecydować się na model z własnym stelażem. Ciekawym pomysłem jest też wykorzystanie podwieszanych krzeseł brazylijskich, huśtawek jedno- lub trzyosobowych. Huśtanie się to rodzaj ruchu, który nie tylko jest przyjemny, ale też odciąża kręgosłup i poprawia motorykę.

Zdjęcie Podstawą wyposażenia strefy relaksu w ogrodzie są dobrze dobrane meble / materiały promocyjne

Komplety wypoczynkowe do ogrodu

Aby strefa wypoczynku była kompletna i komfortowa, najlepiej zdecydować się na zestaw mebli wypoczynkowych do ogrodu. Najczęściej wykonane są one z drewna lub technorattanu, czyli surowców, które są trwałe i posłużą przez wiele lat. Zazwyczaj składają się z dużych krzeseł lub foteli, kanapy lub ławki z poduszkami oraz niskiego stolika kawowego.

Zdjęcie Mała architektura ogrodowa pięknie prezentuje się w otoczeniu roślin / materiały promocyjne

Komplety mebli do jadalni w ogrodzie

Duży stół i wygodne krzesła z miękkimi oparciami pozwolą na komfortowe zjedzenie posiłku w plenerze. Warto zdecydować się na komplety z drewna, które są odporne na warunki atmosferyczne, estetyczne, trwałe i dobrze komponują się z dodatkami w każdym stylu. Wygodne będą również meble z technorattanu lub te z metalowymi okuciami. Jeśli jadalnia ma stanowić część strefy relaksu, lepiej zrezygnować z mebli plastikowych, które szybko się nagrzewają.

Małe zestawy do ogrodowej strefy kawowej

W zacisznym miejscu wewnątrz ogrodu warto ustawić mały stolik i krzesła z drewna, metalu lub komplet foteli i stół z technorattanu. Do tego wygodne poduszki, koc do okrycia w chłodniejsze dni i strefa wyciszenia gotowa.

Dodatki do strefy relaksu w ogrodzie

Klimat sprzyjający relaksowi budują odpowiednie dodatki. Przydadzą się tekstylia o różnych fakturach, przyjemne w dotyku i miękkie. Warto pomyśleć o osłonach w postaci pergoli (można przy nich posadzić róże lub winorośl) lub zasłon czy rolet.

Aby móc spędzać w strefie relaksu również wieczory, trzeba zadbać o nastrojowe oświetlenie. Sprawdzą się lampiony, girlandy świetlne oraz świece. Można też wykorzystać światło i ciepło paleniska ogrodowego. Palenisko jest traktowane jak zwykłe ognisko i powinno być rozpalane w odległości nie mniejszej niż 100 m od granicy lasu oraz minimum 4 m od działki sąsiada. Nie może być też zapalane w sąsiedztwie materiałów łatwopalnych.