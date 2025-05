Art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych wskazuje, że: "W celu ustalenia, czy zaistniały okoliczności powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia przedemerytalnego, organ rentowy porównuje łączną kwotę świadczenia przedemerytalnego i przychodu uzyskaną w roku, rozliczeniowym z roczną dopuszczalną kwotą przychodu, kwotę przychodu, uzyskanego w roku rozliczeniowym z roczną graniczną, kwotą przychodu, z tym, że okres, z którego ustala się kwoty roczne, ulega odpowiedniemu skróceniu w roku rozliczeniowym, w którym prawo do świadczenia przedemerytalnego powstało, ustało lub wypłata tego świadczenia była wstrzymana z przyczyn określonych w art. 4 ust. 2 lub 4".

Obecnie roczny przychód za okres od marca 2024 r. do lutego 2025 r . nie może przekroczyć 21 466,80 zł brutto . W sytuacji, gdy przychód przekracza wskazany limit, ale nie jest wyższy niż 60 106,80 zł brutto , wówczas ZUS pomniejszy świadczenie . Z kolei po przekroczeniu tej kwoty, ZUS całkowicie zawiesi wypłatę świadczenia .

ZUS czeka na zaświadczenie do końca maja

Osoby dorabiające do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego muszą pamiętać o obowiązku dostarczenia do ZUS zaświadczenia o osiągniętych przychodach za okres od 1 marca 2024 r. do 29 lutego 2025 r.