Właściciele kotów i psów muszą brać pod uwagę, na jak długo zostawiają swojego pupila w samotności. Po czym można poznać, że zwierzak czuje się niekomfortowo? Te objawy to jasny sygnał, że trzeba interweniować.

Jak poznać, że kot jest samotny?

Koty są bardziej skryte niż psy. Na nasz widok zwykle nie reagują w ekspresyjny sposób. Z tego powodu trudniej będzie rozpoznać, kiedy kot cierpi na samotność, a kiedy potrzebuje po prostu chwili dla siebie. Warto pamiętać, że koty to zwierzęta, które lubią rutynę i stabilizację. Kiedy zostaną pozostawione na długo same, zaczynają odczuwać tęsknotę za opiekunem. Czym się ona objawia?

Zwykle w trudnych sytuacjach kot traci apetyt oraz staje się bardziej agresywny. Po naszej dłuższej nieobecności może wydawać się obrażony i niechętny do kontaktu. Objawem stresu i przygnębienia są również problemy z wypróżnianiem. Może zacząć załatwiać potrzeby poza kuwetą lub cierpieć na problemy z układem pokarmowym, jak biegunka czy wymioty. Często reakcją na stres jest także głośne miauczenie bez powodu.

Jak zachowuje się samotny pies?

Dlaczego pies wyje? Lepiej zwróć na to uwagę Przyjmuje się, że psy są bardziej otwarte niż koty, a przez to prościej jest odczytać ich potrzeby i emocje. Jak przejawiają się, kiedy pies czuje się samotny?

Pierwszym znakiem, który powinien zwrócić naszą uwagę, jest zachowanie psa pod naszą nieobecność. Kiedy pies regularnie w samotności niszczy przedmioty domowe, zjada buty i ubrania lub rozrzuca po domu śmieci, to sygnał, że chce nam coś przekazać. Rzadko kiedy przyczyną takiego zachowania jest złośliwość czy złe wychowanie. Najczęściej zdarza się to przez nudę, na którą cierpi pies.

Podobnie należy traktować szczekanie i wycie, które zdarza się podczas naszej nieobecności. Pies domaga się od nas uwagi.

Naszą uwagę powinny też zwrócić problemy z wypróżnianiem się zwierzaka. Kiedy pies załatwia się w domu podczas naszej nieobecności, oznacza to problemy ze zdrowiem lub ze stresem. Warto zwrócić uwagę na problem i rozwiązać jego przyczynę.

Stres często powoduje u zwierząt objawy choroby. Brak apetytu i energii to może być sygnał, że pies czuje się przygnębiony przez brak twojej obecności.

Równie częstym objawem jest zmiana zachowania zwierzaka. Jeśli do tej pory łagodny i chętny do zabawy pies, staje się agresywny, może to być problem związany z lękiem separacyjnym.

Jak można pomóc samotnemu zwierzakowi?

Niestety nie ma jednego sprawdzonego sposobu, który mógłby pomóc zwierzakowi w stresującej sytuacji. Musimy dostosować rozwiązania do jego charakteru oraz preferencji. Zarówno w przypadku kotów, jak i psów, sprawdza się pozostawienie pupilom zabawek i atrakcji, które mogą pomóc im w radzeniu sobie z nudą. Znoszenie samotności ułatwić może cicha muzyka oraz pozostawienie cicho włączonego radia lub telewizora.

Należy pamiętać, że także nasze zachowanie ma duży wpływ na to, jak zwierzak reaguje na naszą nieobecność. Psom warto zapewnić sporą dawkę aktywności fizycznej. Natomiast przed wyjściem z domu nie warto żegnać się z pupilem zbyt wylewnie. Lepiej traktować wyjście z domu jako normalną czynność, z którą nie wiąże się dużo emocji.

