Ostatnio pisaliśmy już o tym, czy pozycja, w jakiej śpi nasz kot, ma znaczenie i co mówi o jego samopoczuciu. Jak się jednak okazuje, nie tylko pozycja, ale też miejsce, w którym śpi nasz pupil, może nam wiele powiedzieć.

Dlaczego kot wybiera te miejsca do spania? Jest ku temu ważny powód

Na popularnym instagramowym profilu "ringodanyan" pojawiła się rolka, w której autorka wyjaśnia, co oznacza fakt, że nasz kot lubi spać w danych miejscach w naszym domu.

Jak się okazuje, to przejaw troski naszego pupila. Koty mają dość płytki sen. Około 3/4 czasu spania poświęcają na drzemkę, podczas której mimo odpoczynku pozostają w trybie czuwania. Dzięki temu mogą szybko zareagować w przypadku niebezpieczeństwa. Oznacza to, że kot śpi w niektórych miejscach po to, aby nas chronić.

Zdjęcie Nie bez powodu kot kładzie się w niektórych miejscach / 123RF/PICSEL

Koty mają silny instynkt ochronny. Oznacza to, że żyjąc w grupie, chronią siebie nawzajem przed niebezpieczeństwem. Tak samo jest z ich opiekunami. Wiele zachowań naszego kota, które wydają się nam urocze, są po prostu przejawem ich instynktu opiekuńczego.

Twój kot śpi w tych miejscach? To oznacza, że chce cię chronić

Autorka rolki, w swoim poście wskazała trzy takie miejsca. Pierwszym z nich są drzwi wejściowe do domu. Koty, które śpią przy drzwiach, najpewniej chcą ochronić mieszkańców przed jakimkolwiek niebezpieczeństwem z zewnątrz.

Drugim miejscem są drzwi łazienki. Koty nie lubią wody, a z uwagi na prysznic czy też wannę postrzegają one łazienkę jako najniebezpieczniejsze pomieszczenie w całym domu. Jeśli w czasie gdy bierzemy prysznic lub kąpiel, widzimy, że nasz kot kładzie się przy drzwiach łazienki lub też w okolicy prysznica, oznacza to, że w ten sposób twój pupil pilnuje, czy nic się tobie złego nie dzieje.

Według autorki rolki koty, które mają silny instynkt opiekuńczy, często śpią przy naszych nogach. Koty doskonale wiedzą, że człowiek głęboko śpiąc, jest bezbronny. Śpiąc blisko człowieka, koty pokazują swoją troskę, ale również zaufanie i miłość.

Dlaczego kot lubi spać przy nas? Najczęściej wybiera nasze nogi

Ochrona to jednak niejedyny powód, dla którego koty lubią spać w nogach opiekunów. Innym, ważnym powodem, jest ciepło oraz potrzeba kontaktu z człowiekiem. Kot, śpiąc przy człowieku, czuje się bezpiecznie i może czerpać z ciepła jego ciała.

Do tego dochodzi też głębokie przekonanie kota, że zarówno łóżko, jak i leżący na nim człowiek należy tylko do niego. Pamiętajmy, że koty lubią też mieć kontrolę nad wszystkim, co je otacza.

