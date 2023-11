Dlaczego pies wyje? Lepiej zwróć na to uwagę

Twój pies wyje, kiedy zostaje sam w domu lub kiedy przychodzą do ciebie znajomi? A może robi to na widok innego psa lub rowerzysty? Pies nie zawsze musi wyrażać swoje emocje szczekaniem. Warto zwrócić uwagę także na to, kiedy wyje i w jaki sposób to robi.

Zdjęcie Dlaczego pies wyje? / 123RF/PICSEL