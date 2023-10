Psy przeżywają marzenia senne. Jak to u nich się odbywa?

To, że psy śnią, jest pewne. Wskazują na to ich ruchy podczas spania, drgające kończyny, powieki i wydawane przez nie dźwięki. Człowiek nie jest jedynym stworzeniem, które przeżywa marzenia senne.

Dlaczego kot śpi na plecach? Lepiej nie lekceważ tego zachowania Podobnie jak ludzie, psy i inne zwierzęta przechodzą kilka cykli snu. Występują okresy czuwania, po których następują: sen z szybkimi ruchami gałek ocznych (REM) i sen bez szybkich ruchów gałek ocznych.

Sen REM to okres, w którym dzieją się najbardziej zapadające w pamięć i żywe sny. Uważa się, że jest to część sposobu, w jaki organizm przetwarza sytuacje, których doświadczył. Naukowcy mogą śledzić cykle snu ludzi i innych zwierząt oraz związaną z nimi aktywność mózgu za pomocą specjalistycznego sprzętu.

Dzięki takim badaniom naukowcy z Massachusetts Institute of Technology doszli do wniosku, że zwierzęta mają złożone sny, a gdy śpią, potrafią zapamiętywać i odtwarzać długie sekwencje wydarzeń.

Ale o czym dokładnie śnią nasze psy, jeżeli już wiemy, że jest to możliwe?

Złożony świat psich snów

Naukowiec Matthew Wilson dowiódł, że powód dla którego senne wzorce snu w fazie REM i innej niż REM u psów są tak powszechne, wydaje się mieć coś wspólnego z ich rolą w procesie uczenia się i zapamiętywania. Sen wspomaga tworzenie pamięci, a zakłócony sen może utrudniać zapamiętywanie i przetwarzanie informacji.

Wzorce snu innego niż REM wydają się sugerować rodzaj kategoryzacji codziennych czynności. Z drugiej strony, sen REM może być dla mózgu okazją do eksploracji w środowisku wolnym od konsekwencji.

