Szybkie tempo życia sprawia, że pozostaje nam coraz mniej czasu na sen. Często śpimy jeszcze krócej, nie mogąc zasnąć, z obawy, że niebawem znów musimy wstać.

Istnieje jednak metoda, która pozwoli nam zasnąć dosłownie w dwie minuty . Po sześciu tygodniach treningu żołnierska technika pomogła zasnąć w zaledwie 120 sekund osobom cierpiącym na bezsenność. Sprawdziła się u 96 proc. z nich.

O metodzie opracowanej z myślą o pilotach wojskowych po raz pierwszy napisała Sharon Ackerman w książce "Relax and Win: Mistrzowska wydajność". Podczas szkolenia piloci uczeni byli zasypiania na krześle. Siedząc w fotelach, kładli stopy płasko i opierali dłonie na kolanach

Jak zasnąć w 2 minuty?

Metodę zasypiania w dwie minuty opracowano w czasie II wojny światowej na potrzeby amerykańskiego wojska. Celem było sprawienie, by żołnierze mogli zasnąć szybko i niemal w każdych warunkach. Miało to zapewnić przede wszystkim szybką regenerację.

Minusem metody jest długotrwały trening. Jeśli jednak w pełni opanujemy metodę zasypiania w dwie minuty, żadne warunki nie będą nam straszne.

Na czym polega żołnierska metoda zasypiania w 2 minuty?

Na początek należy położyć się na wznak, zamknąć oczy i rozpocząć proces rozluźniania. Rozluźniamy także mięśnie twarzy - żuchwy, czoła, a nawet oczodoły. To niezwykle ważny punkt. Dopóki bowiem nie poczujemy, że nasze oczy zaczynają się zapadać, nie możemy przejść do następnego kroku.

Gdy uda nam się rozluźnić twarz, przechodzimy do następnych partii naszego ciała - ramion, rąk, później klatki piersiowej, a na końcu bioder i nóg. Każdej fazie rozluźniania powinniśmy poświęcić przynajmniej dziesięć sekund. Jednocześnie staramy się oczyścić umysł ze wszystkich myśli.

Jak zasnąć w 2 minuty? "Nie myśl, nie myśl, nie myśl"

Oczyszczenie umysłu to jeden z najtrudniejszych procesów zasypiania. Tuż przed snem mózg podsyła nam bowiem wiele obrazów. By ułatwić sobie zadanie, warto nieustannie powtarzać w myślach słowa: "nie myśl, nie myśl, nie myśl". Rozkaz będzie skuteczny dopiero wtedy, gdy powtórzymy go przynajmniej dziesięć razy. Oczyszczanie myśli, wraz z treningiem, stanie się nawykiem.

Pomocna jest również wizualizacja - najlepiej wyobrazić sobie sytuację, w której leżymy na czarnej kanapie lub czarnym hamaku, a wokół panuje mrok.

Metoda zasypiania w 2 minuty stała się ponownie popularna dzięki Justinowi Augustonowi - trenerowi fitnessu. Na swoim kanale na TikToku przekonuje o jej skuteczności.

Jak pomóc sobie w zaśnięciu?

Metoda zaśnięcia w przeciągu 120 sekund będzie skuteczna, jeśli będziemy powtarzać ją każdego wieczoru przed zaśnięciem. Przed jej zastosowaniem warto dodatkowo:

przed snem wziąć ciepły prysznic,

przewietrzyć sypialnię,

włożyć skarpetki,

umieścić telefon z dala od łóżka,

uprawiać jogę przez 15 minut.

